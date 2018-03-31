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櫃買業績發表會 文化生活主題4/2登場

發稿時間：2018/03/31 15:58

最新更新：2018/03/31 15:58

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）櫃買中心業績發表會反應熱烈，繼生技醫療後，「文化生活」接續登場，4月2日由新麥、詩肯、三貝德3家公司說明公司及產業概況。之後還有電子科技、半導體及電子零組件等產業。

櫃買中心表示，本季規劃一系列「櫃買市場業績發表會」，首發2場生技醫療主題的業績發表會，投資人出席踴躍、反應熱烈。

生技類股在沉寂2年後，由新藥、授權、業績股及美麗事業族群領軍，搭配櫃買中心及證券交易所的業績發表會陸續登場，農曆年後展開不同以往的風貌，低基期的優勢，讓生技股指數攀上近一年新高位置。

今天上櫃生技指數延續近日來強勢格局，再度開高走高，收盤指數來到150.72點，漲幅1.29%，續創波段新高，類股成交比重為18%，人氣持續加溫。

上市生技指數漲勢同樣強勁，今天漲幅也有0.87%，指數收在70.86點，收盤同樣創波段新高點。

櫃買中心表示，接下來4月2日(週一)將由「文化生活」主題接續登場，將邀請相關產業上櫃公司到場說明，與會公司有亞洲最大商用烘培機廠商新麥、台灣知名連鎖家具品牌詩肯，及數位學習教育廠商三貝德等3家公司到場說明公司及產業概況。

4月份除了文化生活產業外，還有電子科技、半導體、櫃買特色及電子零組件等不同主題的業績發表會，各場分別邀請神準、宜鼎、數字；環球晶、中美矽晶、崧騰；恒耀、桓達、朋億；崇越電、岳豐、胡連；耕興、牧德、聖暉等上櫃公司參加。

櫃買中心表示，經統計上櫃公司營運狀況，整體營收106年全年約新台幣2.09兆元，較105年同期成長6.2%，而107年截至2月底為止累計約3400億元，亦較106年同期成長10.02%，顯示上櫃公司有許多基本面穩健成長且獲利良好的公司，值得投資人留意。（編輯：許雅靜）1070331

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