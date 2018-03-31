多元上市方案公布 無獲利企業要上市有2類型

（中央社記者田裕斌台北31日電）台灣證券交易所今天公布多元上市方案，只要市值在新台幣50億或60億元以上，符合營收規模、淨值規定的公司，就算沒有獲利，也可以取得上市資格。



證交所表示，近年科技創新及全球化改變產業發展面貌，國際間主要證券市場對於已具市場一定市值但尚處虧損公司，多有適用的上市條件，提供無獲利公司籌資管道，有利成長動能所需。



根據台灣證券交易所有價證券上市審查準則修正，大型無獲利企業可上市除須符合資本額6億元以上的規定外，若市值達50億元以上，最近1年營收超過50億元且較前1年成長、最近1年營業活動現金流量為正數，淨值占實收資本額三分之二以上；或是市值達60億元以上，最近1年營收大於30億元且較前1年成長，淨值占實收資本額三分之二以上，都可申請上市。



證交所主管表示，目前無獲利企業可經由國家大型經濟建設、科技事業或一般事業由目的主管機關審核同意2種方式申請上市，今天開放大型無獲利企業上市規定，為獨角獸企業上市開一扇門。



證交所主管指出，只要在興櫃滿半年，符合2個市值門檻的大型企業，就算沒賺錢都可以申請上市，市值的計算則有2階段，在申請上市時，依興櫃平均30天、90天、120天成交價與承銷價取其低者，掛牌當天再以實際成交價計算市值，都需符合上市時的要求。



證交所表示，順應經濟發展及產業趨勢脈動，考量國內部分創新事業初期獲利尚不穩定，但營業模式具發展性且營運已具一定規模，需資本市場資金協助業務擴展。



對這些目前缺乏上市管道，為能藉由資本市場力量，鼓勵及支持有創新能力的公司在還沒獲利前能籌集資金，經參酌各國上市條件訂定原則，再加上檢視目前上市量化條件類型，修正有價證券上市審查準則，新增符合一定條件的大型無獲利企業得申請上市，希望達成協助創新企業上市、籌集資本、擴大營運的使命。（編輯：楊玫寧）1070331