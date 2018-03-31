房仲業好薪情 4大業者都調薪

（中央社記者韋樞台北31日電）房仲界好薪情，各家從今年年初起紛紛調薪。信義房屋下午宣布，自明天起進行年度調薪作業，平均調薪7.6%；其他包括永慶房屋、全國不動產、台灣房屋等房仲，也都有調薪。



信義房屋這波調薪，平均7.6%，房仲經紀人平均調薪近11%，預估人事費用增新加幣1.3億元。



永慶房產集團董事長孫慶餘今年1月4日在集團30週年慶時再次宣布加薪：針對集團總部行政人員依績效表現，平均調幅約5%，績優員工最高可達11%。



全國不動產董事長葉春智表示，2018年1月已參照公務人員加薪調幅，總公司行政人員加薪3%，業務人員則依照業績表現發放薪資；分店則鼓勵參考總公司調幅走勢，但並未強制。



台灣房屋表示，台灣房屋從3月1日起有一波人事晉升及加薪，但屬於擇優調薪，並非全面調薪，房仲經紀人業績達一定成績者亦有獎勵。



信義房屋表示，目前正值校園徵才起跑與轉職熱潮，高保障底薪的薪獎制度與優厚的福利政策等各項舉措，不僅吸引應屆畢業生提早卡位，也成為求職者轉職媒合首選。



信義房屋指出，人才是成就企業不斷邁向高峰的決勝力，信義房屋今年預計招募3000名新人，未來幾個月將持續於北部、中部及南部，進行校園人才招募活動近30場，提供具市場競爭力的薪酬制度及多樣學習資源與機會，為求職者打造盡情發揮的舞台。（編輯：張均懋）1070331