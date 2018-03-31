/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 狄鶯張旖旂蔡宜珊崔智友

觀光局公布露營場地 230家位於地質敏感區（名單一覽）

>rss

大同市場派提自開股臨會 公司重申無必要

發稿時間：2018/03/31 17:26

最新更新：2018/03/31 17:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北31日電）大同公司市場派股東今天向商業司請求自行召開股東臨時會，並質疑公司治理。大同重申，去年12月21日通過的現金增資案於法有據，短期內沒有召集股東臨時會討論相同議案的必要。

工商時報報導，大同市場派股東欣同投資顧問有限公司、新大同投資顧問有限公司及鄭佳佳日前發函請求董事會召開股東臨時會，討論去年12月21日通過的國內現金增資案，並要求改選全體董事及獨立董事，但遭大同董事會否決。今天市場派股東向商業司申請自行召開股東臨時會，欲維護股東權益。

針對上述報導，大同今天發布聲明表示，大同在章程額定資本額的額度內辦理發行新股，為專屬於董事會職權，大同董事會於2017年12月21日決議通過的國內現金增資案，於法有據。

大同進一步表示，於2017年5月11日股東常會討論的「籌措長期資金案」，就辦理「現金增資」經出席股東表決權數56.41%贊成通過，可見董事會決議辦理現金增資，更獲股東會決議支持者，實無短期內召集股東臨時會討論相同議案的必要。

大同另查現金增資是由原股東按持股比例認購新股，為原股東的固有權；甚且現金增資於短期內即可改善公司財務結構，於中長期可支持大同各項業務發展所需，對於全體股東權益有所裨益。股東來函以反對現增案為由要求董事會召集股東臨時會，顯不合理也欠缺正當性。

大同強調，大同董事會全體董事皆恪盡職守，無私貢獻，以其專業為公司營運做決策，並共同為未來發展規劃。所有議案均經過內部經營團隊的審慎評估及董事會充分周延討論，必要時還請外部專家協助評估，並恪遵相關規範辦理而決策。

大同更指出，林蔚山自辭任大同董事及董事長後，未參與任何決策，其官司與其他公司無涉，且該案仍在上訴中，尚未定讞。投保中心已提起代位的民事訴訟，同一民事案件無法重複起訴。（編輯：楊玫寧）1070331

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP