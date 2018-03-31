聯發科每股獲利排名退居第5 神盾躍第8

（中央社記者張建中新竹31日電）IC設計廠去年每股獲利（EPS）排名洗牌，聯發科退居第5位，較前年後退一名；神盾則首度躋身前10名之列，躍居第8位。



記憶體控制晶片廠群聯去年受惠儲存型快閃記憶體(NAND Flash)市場供給吃緊，價格高漲，營運表現亮麗，營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益達新台幣29.23元，蟬聯IC設計業每股獲利王寶座。



高速傳輸晶片廠譜瑞-KY受惠高速產品銷售暢旺，加上驅動IC與時序控制器搭配銷售策略奏效，去年營運同樣繳出漂亮成績單，營收與獲利同創歷史新高，每股純益25.49元，躍居IC設計業每股獲利第2位。



電源管理晶片廠矽力去年營運順利達成營收成長2成的目標，獲利也改寫歷史新高，賺進超過2個股本，每股純益21.2元，只是仍被譜瑞-KY超越，每股獲利排名居第3位。



手機晶片廠聯發科去年因行動平台業務處調整期，本業獲利銳減57%，靠著業外處分轉投資匯頂持股，整體獲利才得以回升，每股純益15.56元。



只是伺服器管理晶片廠信驊去年受惠雲端伺服器需求升溫，加上收購博通(Broadcom)旗下Emulex伺服器遠端管理晶片Pilot產品線，營收與獲利同步攀高，每股純益達15.7元，超越聯發科，躍居IC設計業每股獲利第4位，聯發科則落居第5位，同時較前年後退一名。



指紋辨識晶片廠神盾去年在三星(Samsung)需求強勁，並成功打進中國大陸市場，業績呈跳躍式成長，營收47.31億元，年增183%，稅後淨利5.93億元，年增420%，每股純益8.5元，躍居IC設計業每股獲利第8位。



面板驅動IC廠矽創則因智慧手機市場去化庫存，及面板規格轉變影響，營運中止成長趨勢，每股純益滑落至7.32元，並跌出IC設計業每股獲利前10名。（編輯：張均懋）1070331