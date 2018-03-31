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台股週線上漲近百點 上市公司總市值32.75兆

發稿時間：2018/03/31 17:52

最新更新：2018/03/31 17:52

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（中央社記者田裕斌台北31日電）台股本週在國際股市中表現相對強勢，根據台灣證券交易所統計，截至今天，全體上市公司市值新台幣32兆7484.78億元，較23日增加2881.62億元，增幅約0.89%。

證交所表示，本週加權股價指數上漲96.16點，漲幅約0.89%，台灣50指數上漲41.29點，漲幅約0.5%，寶島股價指數上漲135.18點，漲幅約1.08%；產業別指數以玻璃陶瓷類指數上漲7.26%漲幅最大，橡膠類指數下跌1.92%跌幅最大，未含金融類指數上漲88.40點，漲幅約0.96%，未含電子類指數上漲122.72點，漲幅約0.84%，未含金融電子類指數上漲127.71點，漲幅約1.02%。

證交所指出，本週集中交易市場總成交金額6793.72億元，全體上市股票成交金額6162.90億元，股票成交量週轉率1.75%。

各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為半導體類1438.09億元、占23.33%，電子零組件類823.41億元、占13.36%，光電類646.34億元、占10.49%。

成交量週轉率前3名產業依序為生技醫療類6.01%、電器電纜類5.91%、電子零組件類4.53%。

證交所表示，累計今年年初開盤至今共58個交易日，集中市場總成交金額7兆7705.10億元，市場日平均成交金額1339.74億元，股票成交量週轉率21.90%，股票日平均成交量週轉率0.38%。（編輯：楊玫寧）1070331

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