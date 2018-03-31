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央行：08年金融危機衝擊 台灣更甚韓星港

發稿時間：2018/03/31 19:19

最新更新：2018/03/31 19:19

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（中央社記者蔡怡杼台北31日電）中央銀行報告指出，2008年金融危機後，受全球景氣趨緩影響，台灣所受衝擊較新加坡、南韓以及香港大，主因內、外需動能同步放緩，建議採內、外需並重的雙引擎策略，以推升國內經濟成長。

中央銀行總裁楊金龍4月2日應邀赴立法院財政委員會就「20年來(1998-2017年)我國經濟成長率、通貨膨脹率及人均GDP與新加坡、韓國及香港之比較」進行專案報告。

央行送交財委會的報告指出，自1998年以來，新加坡經濟成長表現最佳，其次依序為韓國、台灣與香港，不過，相較星、港、韓，台灣通膨率低而穩定。另外，台灣以美元計價的名目人均GDP為2萬4337美元，在4國中最低，若改以PPP（購買力平價）計價，台灣人均GDP為4萬9827美元，高於韓國的3萬9387美元。

報告指出，台灣通膨較星、港、韓低而穩定，主因供給面成本普遍下降、需求面成長放緩。這是由於失業率攀升，薪資成長下滑，家庭可支配所得增幅因而銳減，加上生育率走低，使得人口成長趨緩，經濟成長亦減緩，均抑制民間消費需求成長，不易拉升物價。

報告亦指出，2008年全球金融危機後，受全球景氣趨緩的影響，台灣經濟所受衝擊較大，主因新加坡與香港均為國際金融中心，且新加坡生技、石化、資通訊等產業發達，經濟復原較快：韓國內需市場則相對較大，加上適時採取財政激勵措施，有助支撐經濟成長；值此同時，台灣因為民間消費與民間、公營事業投資成長下降，使得內需貢獻減少。

除了民間銷售與固定投資成長減緩，使得台灣內需貢獻減幅較大外，央行也提到，台灣受中國大陸經濟結構轉型，以及參與區域整合程度落後等影響，削弱外需動能。

央行為台灣經濟把脈後，也開了帖藥方，建議採雙引擎，內外需並重，推升國內經濟成長。

書面報告建議，台灣宜採 「外需」、「內需」並重的雙引擎策略，並透過貨幣政策、財政政策及產業政策的相互搭配，協助產業調整轉型，進而帶動廠商投資意願，以協助經濟成長、增加就業與促進薪資成長。

另外，因應美國貿易保護主義興起及大陸供應鏈在地化，報告建議資通訊ICT產業宜朝向微笑曲線高附加價值兩端發展，以鞏固競爭優勢；服務業則結合ICT科技，創造加乘效果，以提高產品附加價值。（編輯：張均懋）1070331

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