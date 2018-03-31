沒獲利可申請上櫃 櫃買：需符合三要件

（中央社記者韓婷婷台北31日電）為吸引成長型且具營收規模的大型企業在台掛牌，證交所及櫃買中心今天同步宣布多元上市櫃條件，櫃買中心開出只要淨值、營收及現金流量三要素符合條件，沒有獲利也能申請上櫃。



全球資本市場積極招商，為了力抗來自大陸、香港等地的磁吸效應，櫃買中心今天宣布增訂多元上櫃條件，只要同時符合「申請時最近期淨值達6億元以上且不低於股本2/3；最近一個會計年度來自主要業務之營業收入達20億元以上，且較前一個會計年度成長；最近一個會計年度營業活動現金流量為淨流入」等財務指標組合，作為多元新上櫃條件。



櫃買中心發言人黃炳鈞表示，此次推出的多元上櫃條件，主要是參考國外證券市場上市條件，並考量我國投資人結構訂定，該項條件未要求獲利能力，並將同時適用本國上櫃及外國第一上櫃申請案。主要是為協助大型企業在還未獲利前可以進到資本市場取得資金。



黃炳鈞表示，多元上市櫃的真正門檻不在獲利，真正鎖定的對象是「獨角獸企業」，包括傳統產業的鋼鐵、航運還有最近興起的電子商務、綠能、電動車等，都是潛在標的群，類似新加坡蝦皮購物等大型電商。



櫃買中心表示，考量採上開條件申請上櫃的公司可能尚處於虧損，所以適度延長申請公司董事、監察人及持股超過股份總額10%股東股票強制集中保管期間至屆滿一年，始得領回其提交集中保管股票之二分之一、屆滿二年始得全數領回，與現行科技事業上櫃機制一樣。



另外，公開說明書封面應以顯著字體註明，依該條件申請上櫃的公司未被要求獲利能力，以提醒投資人特別注意，並於公開說明書及推薦證券商評估報告就該等公司的技術人員及公司經營部分增訂額外揭露與評估事項，希望在協助企業進入資本市場同時，也能兼顧對投資人權益保護。（編輯：張均懋）1070331