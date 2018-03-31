/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 狄鶯張旖旂蔡宜珊崔智友
>rss

新電價上路 省電達人教4招保護帳單

發稿時間：2018/03/31 19:56

最新更新：2018/03/31 19:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟台北31日電）新版電價4月1日將上路，雖然8成用戶不受影響，不過省電達人張偉明分享入門版節電妙招，加上台電節電獎勵，每期帳單至少可省下新台幣700元支出，節省用電更可以「不需要蓋新電廠、擔心核電」。

經濟部電價費率審議會拍板，4月1日起調漲平均電價3%，住宅用戶500度以下、小商家1500度以下電價不調漲；平均電價由每度新台幣2.5488元漲為2.6253元。

新電價上路，雖然8成住戶不受影響，不過省電達人張偉明分享4招入門省電妙招，除了可以節省電費外，今年同期帳單只要較去年節省一度電，還能拿到台電的節電獎勵，每期至少可獲得84元。

節電第一招，是先清查家裡的「待機電力」有哪些，舉例來說，像是冷氣機、床頭音響、微波爐、洗衣機，這些電器在沒有使用的情況下，插頭還接著插座，電力約為使用時的5%至20%。

張偉明分析，如果把這些待機電器全部換為有開關的排插型延長線，放在櫃子上、或是隨手可及的地方，使用時才把開關打開，一期帳單至少可以省下150至200元，「節省度數絕對超過節電獎勵的至少1度」。

台電指出，根據經濟部標準檢驗局實測數據，待機電力占總耗電量約為6%至7.4%，張偉明說，如果大家都能做到節電第一招，「不需要蓋新電廠、擔心核電」。

張偉明的節電第二招，則是將省電燈泡換成LED燈泡，同樣照明度，省電燈泡跟LED燈泡功率就相差8W；假設家裡20個燈泡，每天點8小時，兩個月一期的電費帳單，估計可省下270元電費。

張偉明建議，如果家裡有無線電話應該換成有線電話，現在大家使用手機的頻率很高，室內電話使用頻率很低，如果每個無線電話只為了很少的使用時間，都處在充電狀態，很不划算，雖然有線電話使用上有點不便，但是低頻率的使用，還是可以接受的。兩個月一期電費估計可節省50至100元。

節電第四招，張偉明提醒，家裡的開飲機或是電熱水瓶，不管有沒有節能標章，在保溫狀態下使用功率都需要50至100W，「尤其是夏天不要用」。

如果夏天想喝熱水，用咖啡壺、快煮壺煮熱水不過5分鐘時間，煮一次熱水電費不過0.3至0.5元，就算一天用快煮壺煮2次，跟電熱水瓶相比，一期帳單還是可以節省200至250元之間，相當可觀。

省電達人張偉明分享，自己住家為三房兩廳兩衛，三個人一起生活，非夏月每期帳單約400多元，夏月每期則是600至800元不等。

有人可能會擔心，雖然這次節電可以省下不少電費，但是明年就拿不到節電獎金。張偉明認為，節電習慣需要一點一滴建立，越多人響應，國家能節省的電就越多，未來可以面對的能源問題就沒有這麼嚴峻。（編輯：張均懋）1070331

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP