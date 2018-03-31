電費4月漲 竹科首當其衝估多12億

（中央社記者陳政偉台北31日電）4月起電價將調漲，工商業大戶及其他用電平均調幅為3.46%，三大科學園區推動綠能來節電，竹科預估今年電費將多增新台幣12億元，中科廠區8成鋪設太陽能板發電來開源。



經濟部16日召開107年第一次電價費率審議會，決定平均調幅為3%，平均電價由每度2.5488元調漲為2.6253元，住宅500度以下及小商家1500度以下電價不調整。



其中，工商業大戶及其他用電，平均調幅為3.46%，台灣科技產業重鎮的三大科學園區首當其衝，若以科學園區目前電費約100萬元的業者來推算，每月電費漲約3.4萬元。



新竹科學工業園區表示，106年總用電年度費用約維新台幣300億元，107年經過4月後電價調整，預估廠商今年會多出12億元的費用支出。



不過，竹科指出，整個園區一直以來都有針對節能的技術輔導，從98年累計到106年節省約2億度電，今年目標也要節省1200萬度；此外，將根據個別業者廠房的節電系統，作出具體建議。



南部科學工業園區管理局副局長蘇振綱指出，因為電費支出在廠區內業者來看，在成本占比不大，相對電價調漲的影響，供電穩定反而是廠商更重視的部分。



他也說，綠能產業是未來重要趨勢，南科從過去就在推動智慧生產、智慧工廠、智慧綠建築，節電一直是南科關注的方向。



中科學工業園區管理局局長陳銘煌則說，廠區裡以半導體業者為主，電費在生產成本占比不高，目前還沒有廠商反映電價調整的問題。



陳銘煌說，在節電部分，持續邀請專家學者，針對廠區的大用電戶，作節電設備的建議，並增進生產線運作效率。



而開源部分，中科廠區裡的屋頂裝設太陽能面板達8成，發電後併入台電電網。而管理局自己的蓄水池上也都裝設太陽能面板來發電，都是為增加電力來源的供給。（編輯：林沂鋒）1070331