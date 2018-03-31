美豬牛再被點名 經部盼TIFA管道溝通

（中央社記者黃雅娟台北31日電）美國公布貿易障礙報告，再度點名台灣對於美豬、美牛的進口限制。經濟部表示，相關議題跟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）有關，希望今年有機會舉行會議，並持續透過TIFA管道溝通。



美國貿易代表署（USTR）今天公布「2018年對外貿易障礙評估報告」，關於台灣，美國持續點名美豬及美牛的進口限制，並敦促台灣「立即根據科學」制定相關標準。



USTR每年都將與各國貿易上面臨的障礙報告送交國會，在今年約500頁的報告中，台灣禁止含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）豬肉及限制特定牛肉部位進口的規定，再遭美國點名。



經濟部國際貿易局表示，該報告涵蓋美方最主要的64個出口市場相關貿易障礙影響，台灣部分則針對動植物防疫檢疫、技術性貿易障礙、農產品輸入、智慧財產權及其他議題。



其中關切台灣對於豬、牛並未依照國際標準及遵守雙邊協議規範，美國並關切台灣禁止綠馬鈴薯進口、台灣採購稻米制度的透明化、有機產品同等性相互承認，以及料理用酒精產品課稅等。



至於智慧財產權，貿易局表示，美方肯定台灣立法施行專利連結，以快速處理有關藥品上市之專利問題等措施，不過在打擊著作權及侵權行為等仍有挑戰需要面對。



對於美方提出議題，貿易局回應，由於報告內許多議題仍屬於台美貿易暨投資架構協定（TIFA）等相關議題，貿易局與行政院經貿談判辦公室及相關單位，將透過TIFA對話管道跟美國溝通。



由於美國副貿易代表人選懸缺，導致去年台美並未召開TIFA會議，貿易局表示，目前美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）這個月已經通過美國國會同意出任，今年有機會舉行TIFA會議，但目前尚未確定。



貿易局表示，台美之間透過TIFA平台已經建立多個小組，任何貿易議題都會提出來討論，台灣將會利用各種可能的機會跟美國進行討論。（編輯：張均懋）1070331