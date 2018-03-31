/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 狄鶯張旖旂蔡宜珊崔智友
>rss

印尼台灣形象展圓滿落幕 促19億商機

發稿時間：2018/03/31 20:17

最新更新：2018/03/31 20:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚雅加達31日電）為期3天的印尼台灣形象展今天順利閉幕，預估促成商機達6388萬美元（約新台幣19億元），較去年成長近3成。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳指出，今年展覽第一天的參觀人次就已超過去年第一天成績，根據貿協統計，3天展期共吸引2萬1285人次參觀。

黃志芳表示，今年參觀的印尼民眾及廠商對清真食品及綠能環保相關產品與服務反應不錯。根據貿協蒐集當地業者意見，許多業者表示，台灣多數產品都具備GMP、ISO、HALAL等多項認證，深具市場潛力及合作機會。

今年除形象展外，貿協也籌組水資源團及金融團來印尼考察，業者都了解到印尼的商機潛力，金融團也拜會當地主管機關，了解實際狀況。

黃志芳強調，形象展後，貿協也會持續協助業者媒合，或利用台灣專業展的機會，邀請印尼業者到台灣參展。

黃志芳說，此行中與貿協簽署合作備忘錄的MNC集團，就對6月即將展出的台北國際電腦展相當有興趣。

除產業推廣外，由教育部指導、東海大學承辦的印尼台灣教育中心今年再度參展，受理近200組赴台升學管道諮詢。值得一提的是，督洋生技今年參展代表，就是去年透過形象展攬才計畫媒合的印尼人才，成為台商在地拓展、雙邊交流人才的最佳案例。（編輯：張均懋）1070331

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP