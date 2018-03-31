印尼台灣形象展圓滿落幕 促19億商機

（中央社記者廖禹揚雅加達31日電）為期3天的印尼台灣形象展今天順利閉幕，預估促成商機達6388萬美元（約新台幣19億元），較去年成長近3成。



中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳指出，今年展覽第一天的參觀人次就已超過去年第一天成績，根據貿協統計，3天展期共吸引2萬1285人次參觀。



黃志芳表示，今年參觀的印尼民眾及廠商對清真食品及綠能環保相關產品與服務反應不錯。根據貿協蒐集當地業者意見，許多業者表示，台灣多數產品都具備GMP、ISO、HALAL等多項認證，深具市場潛力及合作機會。



今年除形象展外，貿協也籌組水資源團及金融團來印尼考察，業者都了解到印尼的商機潛力，金融團也拜會當地主管機關，了解實際狀況。



黃志芳強調，形象展後，貿協也會持續協助業者媒合，或利用台灣專業展的機會，邀請印尼業者到台灣參展。



黃志芳說，此行中與貿協簽署合作備忘錄的MNC集團，就對6月即將展出的台北國際電腦展相當有興趣。



除產業推廣外，由教育部指導、東海大學承辦的印尼台灣教育中心今年再度參展，受理近200組赴台升學管道諮詢。值得一提的是，督洋生技今年參展代表，就是去年透過形象展攬才計畫媒合的印尼人才，成為台商在地拓展、雙邊交流人才的最佳案例。（編輯：張均懋）1070331