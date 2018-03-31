中研院陳慶士論文造假 曾受科技部逾千萬補助

中研院生物化學研究所特聘研究員陳慶士31日傳出因為8篇論文造假，辭去美國俄亥俄州立大學教職。（圖取自中央研究院網頁www.ibc.sinica.edu.tw）
（中央社記者陳政偉台北31日電）中研院生物化學研究所特聘研究員陳慶士，傳出8篇論文造假。科技部表示，目前正依程序啟動調查，陳慶士過去曾接受1110萬元的計畫補助，目前沒有審查中的計畫申請案。
中研院生物化學研究所特聘研究員陳慶士今天傳出因為8篇論文造假，辭去美國俄亥俄州立大學教職。對此，中研院秘書處證實已知曉此事，且目前正在處理當中。
科技部今天發布新聞稿表示，獲知訊息後，第一時間隨即主動清查在中央研究院生化所任職的陳慶士，並公布出歷年申請補助計畫的情形。
科技部表示，陳慶士有一件在105年度核定的多年期計畫共新台幣1110萬元，有一件在103年度核定而現在已經執行完畢的計畫2600萬元，不過他接替擔任主持人的期間約占計畫期間30%，目前無審查中的計畫申請案。
科技部指出，目前正依學術倫理案件處理及審議要點的作業程序啟動調查。
科技部表示，研究社群應秉持研究誠信，共同維護學術研究價值研究誠信是學術社群從事研究行為的基石，研究人員在從事研究過程應秉持誠實、負責、專業、客觀、嚴謹、公正的準則，科學研究的價值才能獲得社會的信賴與支持，並樹立台灣國際學術聲譽，希望學研界更應以高道德標準來自我規範，共同維護學術研究價值。
科技部指出，對發生學術不端行為案件相當遺憾，歷年來除檢舉案外，也主動本於職權查處涉及學術倫理案件，為進一步強化落實研究誠信，更在106年成立研究誠信辦公室，持續秉持積極督導、主動處理的精神，形塑良善研究風氣。
科技部強調，將持續從制度面、研究場域等尋求改進作為，希望協助學術研究者回歸研究初心，以求真求實的態度面對學術研究。（編輯：林沂鋒）1070331
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