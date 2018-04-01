洗衣機馬桶市面銷售須具省水標章 4/1上路

（中央社記者邱柏勝台北1日電）經濟部水利署表示，自今日起，洗衣機、馬桶必須具備省水標章，才可於國內銷售。用戶全面升級為省水標章產品後，估計可創造新台幣144億元年產值，每年可節省水量1561萬噸。



依據民國105年修正自來水法第95條之1第3項，經濟部於106年6月發布省水標章管理辦法、106年9月21日公告自107年4月1日起，國內銷售洗衣機及馬桶應具省水標章。而輔導期已經結束，自今天起，洗衣機及馬桶需具備省水標章才能在國內銷售。



水利署長賴建信表示，為宣導使用省水標章產品，105年11月起已邀請廠商、經銷商、網路業者等，辦理11場次說明會，並於106年4月至7月，與9家量販通路、963家分店合作推廣省水器材，設置省水標章產品專賣區，鼓勵民眾選購省水家電。其中高耗水的洗衣機、馬桶，目前省水標章產品市占率已分別提升至84.9%、91.4%。



水利署副署長王藝峰補充，今後仍會持續加強輔導民眾改用省水標章產品，大賣場與連鎖家具店亦表態支持，相信很快就能達到省水標章產品市占率100%的目標。



賴建信說，水利署自87年即推廣省水標章認證，民眾只要認明省水標章，即可輕鬆做到節水又省水費。根據估算，用戶全面升級為省水標章產品後，估計可創造新台幣144億元年產值，每年可節省水量1561萬噸。



目前省水標章各項產品有「洗衣機」、「一段式省水馬桶」、「兩段式省水馬桶」、「一般水龍頭」、「感應式水龍頭」、「自閉式水龍頭」、「蓮蓬頭」、「沖水小便器」、「免沖水小便器」、「兩段式沖水器」及「省水器材配件」等11項類。其中「洗衣機」、「一段式省水馬桶」、及「兩段式省水馬桶」，依省水強度別，分「金級」、「普級」省水標章。(編輯：趙蔚蘭)1070401