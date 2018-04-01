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2000元刮刮樂買氣降 發行以來首現滯銷

發稿時間：2018/04/01 13:09

最新更新：2018/04/01 13:09

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（中央社記者田裕斌台北1日電）面額新台幣2000元的刮刮樂一向是台灣彩券年度最熱賣的刮刮樂之一，不過今年卻現滯銷潮，不但彩券行檯面上隨處可見，各批售分行也頻頻出現退貨。

根據台彩統計，截至今年3月底止，刮刮樂批售金額新台幣326.92億元，較去年的356.99億元減少約8.42%，主要是面額500元以上的品項衰退較大，去年高面額刮刮樂批售約211.02億元，今年僅批售178.57億元，衰退15.38%，反倒是100元、200元、300元的刮刮樂銷售狀況與去年相當，還成長1.63%。

其中，自2012年開始發行的2000元刮刮樂在邁入第7年後出現滯銷，當年台彩推出一張要價2000元的刮刮樂，由於頭獎高達新台幣2600萬元、中獎率超過7成，一度造成萬人空巷的搶購潮，彩券行往往不到年節假期結束就宣告缺貨。

只不過，隨著台彩行銷策略改變、頭獎也從2600萬元降至2000萬元後，2000元刮刮樂的熱度不再，台彩主管坦言，今年農曆年期間多名Youtuber將「刮整本」的影片上網，發現「中大獎沒這麼容易」，加上多篇報導將焦點轉移至「贏錢率」而非「中獎率」後，讓這款往年熱賣的刮刮樂買氣大幅降溫。

彩券行業者也指出，今年500元以上高額刮刮樂的買氣相當低迷，反倒是300元以下刮刮樂相當受到歡迎，雖然彩券行在過年期間的人氣不減，但整體客單價卻大幅下降，反映出彩迷買刮刮樂不再想拚高額獎金，反倒是追求中獎的小確幸。

台彩今年在1月16日開始發行2000元的刮刮樂「2,000萬開運發財金」，目前已經公布1張頭獎落在竹北，還有2張頭彩尚未開出；不過彩券行已經沒有耐心等大獎開出，自農曆年後紛紛開始退貨，且退貨量日益增加，恐創下發行7年以來首度未完銷的紀錄，明年過年期間刮刮樂要如何重新炒起買氣，考驗台彩的智慧。(編輯：趙蔚蘭)1070401

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