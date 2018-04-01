兒童節更有感 餐飲業推親子客群雙享受

（中央社記者吳欣紜台北1日電）兒童節就要來臨，單純吃大餐恐怕已經無法滿足小朋友心願。餐飲業者鎖定親子客群推出DIY活動，讓小朋友製作專屬翠玉白菜及甜甜圈，過節更有感。



4月4日就是兒童節，曾被國際知名刊物譽為「最佳博物院餐廳」的故宮晶華，為了搶兒童節商機，5至7日期間推出親子DIY活動，讓小朋友不僅可以享用美饌佳餚，也可以在大廚的帶領下，從擀皮、包餡開始，一步一步做出甜品版的「翠玉白菜」，做完後還能親自品嚐，享受視覺及味覺雙享受。



故宮晶華總監楊惠曼表示，國寶宴是故宮晶華的特色料理，希望透過親子活動，可以讓大小朋友們更加認識故宮的國寶文物、了解菜色的發想及背後蘊含的故事，進而達到寓教於樂的效果。



常常舉辦體驗活動「小小烘培師」的Mister Donut為了迎接兒童節來臨，今年也特別祭出與三麗鷗聯名的全新體驗課程，活動除了提供期間限定的三麗鷗配件組外，也增加許多豐富又有趣的裝飾素材，讓小朋友可盡情發揮創意，親手製作出自己獨一無二的甜甜圈。



若不想要體驗親子活動，星級業者六福旅遊集團也推出兒童節餐飲優惠，旗下三間自助餐廳包含台北威斯汀六福皇宮Silk Road Feast絲路宴互動式餐廳、台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳與六福客棧福園廳，整個四月都有買大送小餐飲活動，讓家長們可以輕鬆帶小朋友吃五星級料理。



另外，雲朗觀光集團旗下君品酒店雲軒西餐廳也將在兒童及清明連假期間化身為遊樂園，提供畫畫區、玩偶區及辦家家酒等讓小朋友盡情遊樂，飯店也將逐桌發送兒童節限定杯子蛋糕，高雄翰品酒店一樓的餐廳品日料也有消費打卡贈送小朋友一份價值180元的冰淇淋聖代活動，讓爸爸、媽媽帶家中小朋友共度愉快的歡樂假期。（編輯：方沛清）1070401