風電商機熱 中鋼台船世紀鋼股價昂揚

（中央社記者韋樞台北2日電）台灣風力發電各風場正由經濟部遴選開發商，但不論哪家廠商中選，都需要水下基礎、塔架和施工團隊，包括中鋼、世紀鋼、台船等股價今天溫和上漲，中鋼構漲停。



中鋼公司為了風力發電機水下基礎製造特別投資成立水下基礎製造公司。中鋼說，水下基礎製造公司預計每年可生產50到60支風機所需的水下基礎鋼管，供應自家開發的第29號風場及其他風場開發商所需。



水下基礎包括基礎之下的4支基樁，長達80公尺，基樁之上才是水下基礎(分單樁式或套筒式)也長達80公尺，水面上的塔架一樣長達80公尺。



鋼鐵人士認為，國內近年難得見到一個可帶動大批不同產業同步發展的龍頭型產業蓬勃發展，每一支風電機都要用大量鋼鐵，可望順勢擴大國內市場鋼板需求，長遠來看，亦能順勢化解部分美國課徵鋼鋁高額進口稅，而其他市場突然量增價跌的窘境。



風電相關概念股今天持續熱絡，中鋼構今天連續第4根漲停，股價開盤未久即站上漲停31.45元，成交量僅1400餘張，但委買單卻有1.4萬餘張，足足有十倍之多；中鋼開高走高，盤中最高23.65元，漲幅0.85%，成交量近2000張。



世紀鋼開高走高，盤中持續朝85元之上創新高，成交量1.3萬餘張；去年虧損減資的台船股價開高後翻黑再翻紅，股價最高19元，繼續高檔盤旋，成交量達5000張。（編輯：林沂鋒）1070402