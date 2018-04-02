宏達電4鏡頭旗艦機單兵出擊 U12+傳5月上陣

（中央社記者江明晏台北2日電）非蘋陣營新機大戰開打，宏達電今年機種延續精簡策略，市場傳出，HTC旗艦機將採單兵作戰，以6吋螢幕、4鏡頭設計的U12+出擊，發表時程延至5月初，不與對手硬碰硬。



非蘋旗艦機大戰從全球行動通訊大會(MWC)開始延燒，隨著三星S9系列、索尼XZ、華為P20系列、小米MIX2S、OPPO R15系列陸續上陣，儘管宏達電官方尚未曝光旗艦機消息，市場傳言早已滿天飛，傳出新機發表時程可能延至5月初，避開非蘋陣營重兵部署的時期。



目前最新消息指出，宏達電將一反過去「上半年推新一代旗艦機、下半年推升級 Plus 版」的慣例，傳聞今年直接推出U12+高規版本問世，以一款旗艦機應戰，集中火力、延長產品生命週期，且U12+搭載螢幕較大，也更符合市場青睞大螢幕的趨勢。



盤點目前HTC U12+流出的規格，可能搭載6吋螢幕，高通Snapdragon 845處理器、6GB RAM、64GB或128GB ROM，電池容量3420mAh，Edge Sense側框啟動功能將延續，並新增更多功能。



值得注意的是，U12+相機預料將有四鏡頭設計，搭載1600萬畫素、1200萬畫素雙鏡頭主相機，前置鏡頭採雙800萬畫素雙鏡頭。



另外，市場也傳出，宏達電今年會再推出U12的後繼機款 U12 Life，定位中階機款並配置如同iPhone X的「瀏海頭設計」螢幕，但無法確定是否在台上市。（編輯：李信寬）1070402