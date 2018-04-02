港交所招手台廠 新藥股夯生技股續強

（中央社記者韓婷婷台北2日電）港交所開大門向台灣生技業招手，積極吸引具潛力的台灣生技業前往香港創業版掛牌，加上近來生技股好消息頻傳，激勵生技類股持續強勢表態，其中尤以新藥股表現最突出。



生技類股今天在亞獅康-KY、寶齡富錦、泰福、智擎、安克、日生華、心悅、泉盛、友霖、法德藥、ABC-KY、泰合藥、聯生藥、生控等新藥股領軍下，類股持續走強。



香港交易所希望透過「市場換技術」帶動創新產業發展，祭出一連串政策希望台灣具潛力的生技公司前往掛牌，讓原本處於「爹不疼娘不愛」的族群，瞬間儼然成為搶手貨。



櫃買中心將在12日於香港舉辦史上最大海外法人說明會，相對以往以科技類股為主軸，此次海外法說名單首度出現3家生技類股也備受矚目。櫃買中心總經理蘇郁卿表示，這的確是過去罕見的，可以感受到台灣生技聚落成型後，在國際能見度上具有實質的提升作用，是產業分析師不得忽略的一塊市場，這也是櫃買市場很重要的競爭力之一。



從港交所祭出的條件及政策方向觀察，市場點名喜康、聯生藥、泉盛、心悅、聯生藥等都是潛在目標名單。



生技類股近來在各個次族群輪動架構下，啟動一波強勁的谷底翻揚走勢，成為農曆春節以來盤面相對強勢類股。（編輯：林沂鋒）1070402