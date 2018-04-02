3月PMI飆史上次高 經濟持續復甦

（中央社記者蔡怡杼台北2日電）中華經濟研究院表示，受惠工作天數恢復正常，台灣3月製造業採購經理人指數（PMI）以及非製造業經理人指數（NMI）連袂擴張，尤其PMI更飆上史上次高，顯示經濟持續復甦。



中華經濟研究院今天公布2018年3月台灣採購經理人指數，3月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為63.6%，較2月大增13.2個百分點；非製造業經理人指數（NMI）為54.4%，較2月增加3.7個百分點，已連續13個月擴張。



中華經濟研究院院長吳中書表示，3月工作天數恢復正常，從2月的15天增至23天，增加8天之多，帶動3月PMI大幅攀升13.2個百分點；另外，3月NMI也攀升3.7個百分點，PMI以及NMI連袂攀升擴張，顯示經濟持續復甦。



中經院指出，新增訂單與生產數量指數的大幅上揚是推升3月台灣製造業PMI擴張速度加快的主因之一。5項組成指標中，新增訂單、生產數量與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升，現有原物料存貨水準亦持續擴張。



在NMI方面，中經院表示，商業活動與新增訂單指數的上揚是3月台灣NMI擴張速度加快的主因之一。4項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升。



然而，3月PMI來到63.6%，僅次於2017年3月的65.2%，為歷史次高水準，是否有過熱跡象？



吳中書說，若排除季節性因素後，3月PMI指數增加幅度僅1至2個百分點，同時，他也預估，由於4月工作天數再度回到18天，因此，4月PMI雖續擴張，但增速將放緩。（編輯：林淑媛）1070402