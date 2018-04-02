研華物聯網軟硬同步布局 法人估今年賺1股本

（中央社記者田裕斌台北2日電）研華科技加緊在物聯網軟硬體上布局腳步，法人表示，研華布局工業自動化及工業物聯網，與樺漢直接競爭機會不大，看好今年每股有機會賺進1個股本。



研華光是在3月就宣布認購海華私募普通股、認購日本系統整合廠Nippon RAD股權，並入股土耳其通路商Alitek，購併及策略聯盟腳步加快，投顧業者認為，研華可在工業自動化保有核心優勢，且樺漢在工業自動化營收占比不高，雖有鴻海集團資源，但對研華影響有限。



投顧表示，研華來自自有品牌的營收占比高達7至8成，在全球25個國家擁有95個營業據點，對於要求少量多樣以及快速客服回應的工業自動化領域具有優勢；樺漢則是7至8成的營收來自ODM業務，具有採購及製造上的成本優勢，在雲端高速運算（HPC）、自動櫃員機（ATM）、端點銷售系統（POS）及博弈機台等具有大批量訂單的領域較能發揮長處，兩者業務型態及重心並不相同。



投顧分析，工業物聯網與工業自動化是工業電腦產業成長最重要的動能，研華聚焦在工業物聯網的發展策略，長期在圍繞工業物聯網發展的工業電腦相關領域將累積更強的競爭優勢。



投顧估計，研華今年合併營收可望突破新台幣500億元大關，在毛利率維持4成以上的狀況下，全年稅後純益可望超過70億元，每股稅後純益（EPS）將超過10元。（編輯：蘇志宗）1070402