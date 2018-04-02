美國高關稅 學者：台灣可能是下階段對象

（中央社記者蔡怡杼台北2日電）中國大陸最新宣布對美國128項進口貨品課關稅，使得美中貿易戰的可能性增溫；不過，學者分析，美中貿易戰不打的機率比打戰的機率高，並提醒台灣可能是美方高關稅措施下階段瞄準的對象。



為平衡美國發起貿易戰帶來的損失，中國大陸財政部1日晚間發布新聞稿，自2日起對原產於美國的7類128項進口商品，中止關稅減讓義務。



中華經濟研究院長吳中書表示，不樂見貿易戰，希望美國與中國大陸兩國可以冷靜一點，不要擦槍走火。



吳中書指出，自由貿易對各國最為有利，假設美國對某些國家採取關稅壁壘，會造成世界貿易的不順；尤其，台灣經濟高度仰賴出口，台灣絕對會受影響。



星展集團經濟學家馬鐵英表示，美國若對中國大陸產品課徵進口關稅，最立即的影響可能是美國消費者需付出更高的價格來購買中國大陸的產品。



根據中經院預估台灣今年經濟成長率為2.27%，美中貿易戰如今一觸即發，是否影響台灣今年經濟不保2？吳中書指出，目前談這個還太早，畢竟美國尚未公布制裁名單。



中央研究院經濟所所長簡錦漢表示，貿易戰若開打，美、中兩國都不會得到好處，美國勢必要付出相當高的成本，預估不打的機率比打戰的機率高。



同時，簡錦漢也提到，繼中國大陸之後，美國總統川普高關稅措施下階段將瞄準與美國貿易逆差較大的國家，如台灣、南韓等，呼籲台灣應做好準備。



至於台灣要如何因應美國高關稅措施？簡錦漢提出3點建議，首先、台灣要提升產品價值，聚焦生產關鍵零組件，即便未來貿易戰開打，國外仍需要台灣的關鍵零組件；其次、企業配合美國製造赴美設廠；第三、台灣不能單靠貿易順差支撐經濟成長，建議透過提振內需，帶動經濟成長。



馬鐵英分析，從長遠來看，以中國大陸為基地的科技企業可能會考慮將生產線分散至亞洲其他地區以避免美國關稅。鑑於台灣已在半導體領域建立完整的供應鏈，可能會是轉移高附加價值產品的選擇地點。



吳中書建議，政府務實檢視美台間的法令規章，更加落實管理議題，主動展示台灣在提升國際開放以及在貿易友善等層面上所做的努力，都可有助緩解貿易戰衝擊。（編輯：蘇志宗）1070402