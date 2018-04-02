清明連假前觀望 投顧：題材股有望續強

（中央社記者江明晏台北2日電）清明節長假前，台股出現小幅賣壓，日盛投顧表示，法人季底作帳完畢與清明連假效應等因素，買盤持續觀望，國泰證期認為，估計台股強勢格局不變，其中，具題材個股有望續強。



台北股市今天以平高盤開出後，指數緩步向上，但近10時40分左右翻黑，跌破10900點整數關卡。至11時30分左右，加權指數來到10891.38點，下跌28.11點，成交值新台幣664.52億元。



日盛投顧表示，台股今天反映財報，加上法人季底作帳完畢與清明連假效應等因素，買盤持續出現觀望，預期近兩日指數也不易有太大變化，但技術指標有利於多頭上攻，而台股也在3月27日攻上季線，近5天交易日中約有4天守住，因此季線也從先前的壓力轉為支撐，短線支撐約在10890點附近，至於壓力區則在11050點附近，預估極短線指數將約在10850至11050點間整理。



觀察台股，國泰證期投顧表示，台股強勢格局不變，其中，又以中小型股相對亮眼，OTC指數維持在今年高點附近震盪整理，短期指數風險偏低之下，後續基本面佳或具題材性的個股有望延續強勢，短線仍可持續偏多操作。



類股表現中，風力發電族群強勢，政府推動離岸風電3.5GW遴選，在3月30日截止收件，4月下旬公告遴選結果。經濟部報告指出，離岸風電發展預期在2025年累計創造投資額將達新台幣9625億元，國泰證期表示，市場預期，6座風場可能由丹麥哥本哈根基礎建設基金、中鋼、沃能及日本風電商分別拿下主要風場標案，相關供應鏈可望受惠，因此短線題材性足，股價表現強勢，但短線漲勢已大，因此追高仍須留意風險。



至於美股走勢展望，國泰證期指出，美股近期表現弱勢，尤其科技類股表現更加疲軟，但觀察近5年的本益比，目前科技類股位階並未明顯偏高，弱勢主要來自漲多後的震盪回檔，但就今年企業成長觀察，科技類股表現仍相對優異，在近期修正過後，預期中長線仍將回歸基本面獲利表現，仍有走高機會，不過，由於短線因技術面受到破壞轉弱，恐先維持弱勢格局，有待技術面整理過後才有轉強機會。(編輯：李信寬)1070402