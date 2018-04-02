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楊金龍：新台幣改版看偽鈔率 目前沒計畫

發稿時間：2018/04/02 12:20

最新更新：2018/04/02 12:20

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（中央社記者邱柏勝台北2日電）針對新台幣券幣改版議題，央行總裁楊金龍今天在立法院財政委員會備詢時再度重申，目前央行並無新台幣改版計畫，強調新台幣改版主要是根據當時的偽鈔比率。

楊金龍今天出席立法院財政委員會進行專題報告並備詢，會中多名立委再度提及新台幣改版問題。

國民黨立委曾銘宗表示，根據促進轉型正義條例規定，為確立自由民主憲政秩序、否定威權統治的合法性及記取侵害人權事件的歷史教訓，出現於公共建築或場所的紀念、緬懷威權統治者的象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置，但新台幣不屬於公共建築或場所，不在促轉條例指涉範圍內。

曾銘宗說，央行身為「準獨立機關」，對新台幣是否改版，不應該推給其他機關。楊金龍答詢時表達認同，並說「謝謝指教」。

時代力量立委徐永明問，2000年新台幣改版只花新台幣67億元，為何這次改版只改掉200元鈔票與5元、1元硬幣，卻要花450億元，質疑是在「恐嚇社會」，不符比例原則。對此楊金龍表示，央行鈔票改版主要都是以當時偽鈔率來看，當時還沒改版前偽鈔率很高。

央行官員則指出，450億元指的是所有新台幣券幣全面回收與更換的成本，若僅改200元鈔票、5元與1元硬幣，所需經費不需要這麼高。（編輯：李信寬）1070402

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