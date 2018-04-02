可成今年獲利看俏 外資估優於大立光

（中央社記者吳家豪台北2日電）美系外資今天出具蘋果供應鏈研究報告，預估金屬機殼廠可成今年營收將達光學鏡頭廠大立光2倍以上，淨利可望自2013年以來首次超越大立光，給予可成加碼評等、大立光中立評等。



美系外資表示，可成與大立光都是蘋果供應鏈資優生，在硬體零組件相關領域的毛利率數一數二，以往市場認為大立光所屬產業的成長性高於可成，但這項看法近年已被數據推翻。



美系外資指出，可成過去3年營收、營業利益成長都優於大立光，預估2017年到2019年這兩項數字的年複合成長率將分別上看19%、17%，明顯勝過大立光的2%、1%。



根據美系外資觀察，可成與大立光營運都與蘋果產品週期息息相關，但雙方的營收成長力道已在2017年中旬黃金交叉，雖然可成目前市值僅大立光60%，仍看好今年可成營收將達大立光的2倍以上，今年可成淨利更有機會自2013年以來首次超越大立光，並預估可成今年EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）將比大立光高出60%以上，給予可成「加碼」評等、大立光「中立」評等。



美系外資認為，預計今年下半年推出的新款iPhone產品組合當中，6.05吋的LCD機種iPhone占比可能高達近40%，而5.8吋OLED機種將占25%到30%，6.5吋OLED機種將占30%到35%。



美系外資預期新款LCD機種iPhone開始量產時間將晚於OLED機種約1個月，且因iPhone X需求不振導致庫存較低，新款OLED機種iPhone部分零組件例如記憶體、晶片可能從5月起拉升產量。（編輯：黃國倫）1070402