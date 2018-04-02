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核三歲修要再轉 原能會至少花一週審查

發稿時間：2018/04/02 12:50

最新更新：2018/04/02 12:50

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（中央社記者朱則瑋台北2日電）核三廠1號機明天起歲修，原能會今天表示，歲修期間會持續派人視察監督，台電歲修完後要提再轉發電，也會花至少一週時間審查，確保機組安全無虞才會同意再轉。

核三廠1號機即將在4月3日歲修，預計5月17日完成，原子能委員會核能管制處副處長李綺思今天向中央社記者說，台電公司已在歲修前一個月提出報告備查，讓原能會能掌握歲修進度，派人視察並確保狀況都在正常範圍內。

李綺思指出，歲修結束後，台電公司還是得要提出再轉申請，交由原能會審查，預估至少會審查一週時間，再次到現場視察，了解機組是否已符合再次運轉的要求。

核二2號機再轉案，原能會花了約一個月時間審查，不過，由於核三1號機不像核二2號機停機時間那麼久，原能會初估，審查時間應該不需要到一個月，但還是要視台電歲修完後，提出的申請報告內容，以及現場實際狀況而定。

核三廠1號機裝置容量高達95.1萬瓩，歲修是否影響供電？台電副中央調度監鄭有財接受媒體訪問時表示，由於本週接續清明連續假期，預估用電尖峰負載為2500至2600萬瓩之間，加上興達燃氣2號機、協和3號機及大林1號機歸隊，供電能力可望在6至7%之間。

鄭有財說，4月下旬備轉容量率偏低，大約5%左右，不過5月20日以前包括台中1、7號機及興達燃煤1號機歲修歸隊，備轉容量率可望回到6%以上。（編輯：林沂鋒）1070402

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