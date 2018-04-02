台木工機械前進國際 中央地方聯手促升級

（中央社記者廖禹揚台北2日電）台灣為全球第4大木工機械出口國，立法院副院長蔡其昌表示，會在預算、法規政策上全力支持，結合中央及地方政府資源，協助木工機械業者升級，儲備國際競爭力。



3年一度的台灣國際木工機械展今天在台北南港展覽館一館登場，立法院副院長蔡其昌、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、台灣木工機械工業同業公會理事長張聰捷、台中市經發局局長呂曜志都到場參與揭幕儀式。



蔡其昌致詞表示，台灣木工機械廠商很多是中小企業，與國際上相關業者型態有所不同，要如何策略聯盟、適度整併、整合上下游業者，都是政府現階段、甚至下個階段必須積極協助的部分，由政府架構平台串聯產業，在與國際競爭時能更有競爭力。



蔡其昌說，政府目前推動智慧機械，木工機械業者可運用政府相關資源、力量，帶動產業升級，立法院也會在預算、法規政策上全力支持，中央與地方政府聯手，加上產業公會，期許可以透過好的環境與力量，持續協助業者儲備競爭力。



呂曜志則提到，有85%木工機械業者都集中在台中豐原、潭子等地，多位議員曾在業務質詢時關心台中市政府對木工機械業者可以提供的協助，於是在過去2年中，台中市政府開始協助木工機械業與學校進行區域產學合作，整合職業技工，並與家具、裝潢業等下游業者串聯。



呂曜志說，幾年前台中市政府曾組團，帶木工機械業者到印尼參與國際展，而今年的台北國際木工機械展也是台中市首次提供經費協助。



黃志芳指出，今年展覽共有167家國內外廠商參展，使用1076個攤位，較去年成長3%，其中國外廠商占比達10%，顯示展覽已逐步向國際化發展；此外，展出內容符合智慧機械發展趨勢，展期間也針對「綠建築」及「智慧機械與未來工廠發展」等2大主題舉辦論壇，促進國內外業界交流，分享最新趨勢。



根據財政部關務署資料，台灣木工機械去年出口額達5.96億美元（約新台幣178.8億元），較2016年成長14%，為全球第4大木工機械出口國，僅次於德國、中國大陸及義大利。(編輯：趙蔚蘭)1070402