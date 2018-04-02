京華城將採國際標 土地價值至少406億元

（中央社記者韋樞台北2日電）台北市八德路京華城開發案將採國際標方式進行，受委託推廣的戴德梁行表示，此案未來何去何從還待討論，但應依規定爭取30%到40%住宅的興建許可，目前粗算土地總值406億元起跳。



市場傳京華城決定出售，戴德梁行台灣投資及顧問服務部資深協理賴一毅澄清，京華城的股東內有11家上市公司，但股東間對京華城未來營運方向是自建、合建或出售有不同意見，目前未定案。



賴一毅指出，戴德梁行強烈建議股東們無論採取何種方案都應該依規定提出申請解除使用限制，因為依照台北市的法規及慣例，商三使用分區應可爭取容積率中30%至40%住宅的興建許可。



賴一毅以興建A+級商辦為目標試算，市場A+辦公樓現況合理平均租金每坪新台幣2650元，以3%投報率計算建坪單價約106萬元，扣除興建成本每坪15萬元，土地面積4986坪(560%容積率)每坪價格應為815萬元，依目前不動產交易市場較低的情況下，土地總值約406億元。



日後實際開發時若可允許30%的住宅使用，依目前商辦與住宅價格每坪價差約20萬元至30萬元計算，銷售額約可再增加26億元至40億元，另一方面亦可讓買家降低投資成本。



戴德梁行董事總經理顏炳立表示，京華城這塊地當初興建時地下室深達8層，未來的買方可以減少非常多的營建成本，完全不用苦惱土方何去何從，若再加上住宅樓地板面積增加，土地價值有很大成長空間，戴德梁行會把這起委託案塑造成亞洲的明星秀。



賴一毅強調，京華城土地產權單一完整，為台北市目前絕無僅有唯一近5000坪大範圍商業土地，又位於北市精華區內，靠近松菸文創園區、信義計畫區、松山機場、松山車站，往來各地超方便，未來發展無限，自然會成為跨國大型外資企業有意評估來台投資首選；非適合規劃發展多樣性高級商業不動產。（編輯：黃國倫）1070402