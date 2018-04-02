基金業：債市可從減碼轉緩步加碼

（中央社記者潘智義台北2日電）富達國際多重資產投資長貝特曼（James Bateman）認為，除看好歐洲防禦型股票，及新興亞洲股市，債市方面，目前已可從減碼，轉為緩步加碼。



富達投信引述貝特曼看法表示，儘管富達多重資產團隊仍減碼債券，但一些投資組合經理人已加碼公債，只是美國經濟成長減緩，今年聯準會可能升息4次，美元偏弱等因素可能衍生的風險仍應留意。



貝特曼指出，雖然全球成長可望重新再加速，幅度卻顯微弱，且在美中緊縮貨幣政策，以及沒有明顯激勵措施的情況下，美國成長前景溫和。



他表示，由於市場開始反應美國經濟沒那麼的強勁成長，股市很難再攀高，即使預期經濟環境依然穩健。目前對股市而言，經濟數據的成長幅度與走勢顯得重要，而不是成長絕對值是正或負。若成長走軟，將降低股市投資吸引力，反之，對債市有利，特別是公債。



他說，追逐防禦部位的投資人，主要是加碼美國與英國政府公債，因為相對其他成熟市場有比較高的收益率。



他強調，雖然一般預期美國經濟成長將從目前的水準轉為趨緩，但仍有人擔憂目前的通膨壓力。過去幾年，成熟市場的經濟成長強勁、失業率走低、大宗商品價格明顯回升。許多人曾預期中國將採取緊縮政策，使經濟放緩，進而壓低全球通膨，但結果卻是中國經濟持續穩健成長。（編輯：蘇志宗）1070402