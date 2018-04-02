Garmin有9成台灣製造 政治議題犯頭疼

Garmin創辦人之一高民環出身南投，有高達9成以上的產品台灣製造，目前在台設廠包括林口、汐止、中壢3個據點。圖為Garmin中壢廠外觀。（圖取自維基共享資源；作者Solomon203，CC BY-SA 3.0）
（中央社記者江明晏台北2日電）Garmin創辦人之一高民環出身南投，有高達9成以上的產品台灣製造，2001年在美敲鐘掛牌，行銷全球讓台灣人驕傲，但碰上讓人頭疼的兩岸政治議題，Garmin處理方式恐難讓台灣用戶認同。
Garmin成立於1989年，1991年以兩位創辦人布瑞里（Gary Burrell）和Min Kao（高民環）的名字首命名為「Garmin」，其中，布瑞里是美國人，高民環則出身台灣南投，台大電機系畢業，是讓不少台灣人驕傲的品牌。
Garmin第一支GPS產品主要應用在航空、軍方領域，接著又開發全球第一款PND（可攜式導航設備），被美國軍方廣泛用在波斯灣戰爭而聲名大噪。
2001年，Garmin更風光在美國那斯達克公開上市，在航空、航海、戶外健身、汽車導航等4大應用領域都有斬獲，2012年更銷售超過一億台的GPS衛星定位及通訊產品，堪稱台灣之光。
鮮少人知道，Garmin旗下的產品曾高達99%在台灣製造生產，由於近期美國擴廠增加產能，在台製造比例仍有9成以上水準，目前在台設廠包括林口、汐止、中壢3個據點。
Garmin亞洲區行銷資深經理林孟垣指出，「在製造業大量外移中國大陸的時代，Garmin也沒有出走，成為台灣5000多個員工的重要生計，全球供應鏈廠商更是數以萬計」。
2015年由台灣藝人彭于晏主演的電影「破風」中，選手使用的自行車用導航就來自Garmin，台北市長柯文哲成功挑戰一日台北高雄單車雙城計畫，全程374.69公里，柯文哲僅花不到20小時達標，Garmin提供一系列設備輔助，與台灣淵源深厚。
但Garmin近期在自家中國官網針對「將台灣列為Country」致歉的作法惹議，聲明表示，身為扎根中國多年的公司，對於在Garmin域名內仍有將台灣列在選擇Country的網頁，這一疏漏和錯誤表示誠摯的歉意。
Garmin此舉引發台灣網友抗議，紛紛湧入臉書官方粉絲頁抗議，近500篇留言中，有網友說，「這個聲明稿真實傷透台灣人的心；商人賺錢天經地義 但是要賺的有尊嚴、有格調；再見了，中國品牌 Garmin」，有不少用戶敘述自己是忠實支持者，但無法認同Garmin對這個事件的處理作法。
雖然Garmin台灣發言窗口回應，「集團無特定政治立場，在台耕耘28年，對這片土地懷抱深刻情感」，試圖滅火，但在難解的政治議題面前，Garmin很難同時討好兩岸用戶，後續如何挽回台灣用戶信心，還有待Garmin費心解決。（編輯：張均懋）1070402
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