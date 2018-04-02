台股遇長假前賣壓 失守10900點

台北股市2日以平高盤開出，上半場維持漲勢，但清明節長假前賣壓出籠，指數收盤小跌以10888.27點作收。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北2日電）台北股市今天以平高盤開出，上半場維持漲勢，但清明節長假前賣壓出籠，指數收盤小跌以10888.27點作收，雖失守10900點關卡，但仍站在5日均線10885點之上。



終場加權指數收在10888.27點，下跌31.22點，跌幅0.29%，成交值新台幣1019.43億元。8大類股當中，營建、紡織、食品類股漲勢較明顯，但電子、金融類股走弱。



晶圓代工龍頭台積電收246.5元，小跌0.4%；系統組裝服務大廠鴻海收88.1元，小跌0.45%；股王大立光收3185元，下跌4.92%，再創波段新低。



元大投顧分析師薛舜日表示，進入4月上市公司法人說明會密集期，第1季財報將成焦點，因新台幣第1季升值2.4%，高於去年第4季的1.5%，需留意外銷產業匯損的風險。



薛舜日表示，美國政府鷹派當道，美國總統川普將貿易保護的重拳直接擊向中國，使3月全球金融市場再次出現劇烈震盪，雖然美國可望針對削減貿易赤字、對等開放市場兩大目標，與中方進行談判，有助於緩和全面性貿易戰的緊張情緒，但美國期中選舉將在第4季舉行，川普掀起的貿易戰恐不易快速平息。



他說，4月中旬仍是融券回補高峰期，需提防回補近尾聲，帶來股市轉弱效應。（編輯：張良知）1070402