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顏炳立：第二波買盤仍含淚看房 籲建商再讓利

發稿時間：2018/04/02 14:25

最新更新：2018/04/02 14:25

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（中央社記者韋樞台北2日電）戴德梁行董事總經理顏炳立表示，2016年住宅房市興起讓利風後，第一波買盤已經「撈完了」，價格似乎也有撐，苦了第二波口袋淺的買盤，恐怕仍含淚看著房子，建議建商可再進一步讓利。

戴德梁行今天舉行第一季房市發布會，顏炳立觀察住宅交易變化部分，仍得要用「台灣房市是中產階級的眼淚」來形容。有能力的不買，想買的沒能力，豪宅成交不算差，仍有買盤一戶一戶買，其他中產階段則會比較辛苦。

顏炳立指出，從2016年房市興起讓利風後，第一波月收入約新台幣10萬元到12萬元的自住型買盤見到房價下跌開始搶進，2017年可以用「撈光了」來形容，交易量增長，房價也有些支撐；第二波月收入在8萬元、10萬元的買盤正在期待房價進一步下跌，但區域房價有撐，可能仍得「含著眼淚看著房子」，估計今年住宅買賣移轉棟數可能落在25萬棟上下。

至於商用不動產買賣方面，顏炳立觀察，有些企業的負責人過去在所屬產業內賺到錢，興起想升級辦公室的需求，但詢價後卻發現市面上B級辦公室的價格居高不下，可能高達每坪新台幣90餘萬元，還不容易買到。

顏炳立說，過去一段時間飯店需求旺，很多B辦整棟出售後改裝成飯店或小坪數住宅，以致市面上B辦供給減少，造成企業主想買自用辦公樓也奇貨可居，特別是早年是精華區的A辦大樓，因為屋齡大而逐漸變成B辦，但仍有一定的行情，大家搶著要，造成洛陽紙貴。

不過B辦的供給是否增加，業主會視坪效和產值，當飯店的坪效不如辦公室時，不排除會整棟再改回辦公室使用。（編輯：林孟汝）1070402

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