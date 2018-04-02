節電找辦法 台電盼抑低尖峰用電139萬瓩

此為示意圖。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅娟台北2日電）今年尖峰用電可能衝破3700萬瓩，台電預估今年尖峰用電申請抑低量目標205萬瓩，台電將祭出需量競價、節電獎勵等措施，甚至考慮重啟用戶群制，實際抑低量可望達到139萬瓩。



台電去年推出的用戶群代表制度可能檢討後再上路，包括需量競價、節電獎勵等，今年尖峰用電申請抑低量目標205萬瓩，實際抑低量可望達到139萬瓩。



搶救夏季缺電，台電去年耗資新台幣6億元，和台灣安奈諾克公司（EnerNOC Taiwan，由美商EnerNOC及承隆公司合資組成）簽約合作，首次引進「用戶群代表（Aggregator）」制度；不過廠商經兩次測試皆未過關，最後解約收場。



「用戶群代表」制度是透過所謂的聚合商，幫助台電協尋不同類型的能源用戶節電，透過節能策略和資通技術，在尖峰用電時段每次降低20萬瓩用電負載，備轉容量率可望增加約0.5%，原定預計試辦兩年。



台電發言人徐造華表示，由於用戶群代表（Aggregator）是希望廠商能夠透過新的節電技術，幫助台電抑低尖峰用電量；去年可能用電大戶對這樣的制度並不熟悉，最後還是選擇依照原來的需量競價等方式跟台電合作。



徐造華認為，因為台灣的用戶數就是這麼多，當然在用戶上用戶群代表制度跟需量競價等，可能會重疊，今年會再研擬什麼方案可能更加適合，如果重新上路，希望至少能在7月用電尖峰前，目前研擬可能朝向複數決標，希望透過該制度能擴大既有需量競價的尖峰用電抑低量。



根據台電資料，106年需量競價申請戶為857戶，申請量最高為124萬瓩。以106年8月8日當日備轉容量率1.72%來看，當日備轉容量僅62.4萬瓩，如果沒有需量競價抑低的39萬瓩，當天恐怕全台都將陷入黑燈危機。



台電表示，今年為了抑低尖峰用電量，目標設在205萬瓩，除了期待透過需量競價65萬瓩外，透過其他需量反應措施及節電獎勵，希望抑低140萬瓩尖峰用電；而實際抑低量希望能達到139萬瓩。



而用戶群代表跟台電的需量競價一對一方式不同，是透過一個廠商從中再去尋找可能降低用電量的客戶，或是透過節能新技術，為台電節省更多尖峰用電量；不過需量競價即使廠商加入競價，最後未必會真正達到抑低量，用戶群代表則是需要在一定時效內，達到一定抑低量。



根據台電去年底公布數字，預估今年尖峰用電3654萬瓩，而台電3月至立法院報告時指出，用電可能再較去年預估多出2至3％；如以此計算，尖峰用電量恐怕超過3700萬瓩。（編輯：黃國倫）1070402