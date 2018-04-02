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風電融資第三方驗證 經部規劃8年先練兵

發稿時間：2018/04/02 15:22

最新更新：2018/04/02 15:22

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（中央社記者廖禹揚台北2日電）離岸風電開發工作如火如荼，經濟部規劃8年時間培養國內第三方驗證能量，而針對風機中最重要的動力機艙，也將在台中港設置驗證實驗室，發展最適合台灣環境的驗證技術。

配合能源轉型規劃，政府積極推動開發離岸風電，所需融資動輒百億、千億，在沒有實質擔保品的狀況下，盡職調查（DD）、專案驗證（PC）與海事保證鑑定（MWS）是銀行及保險業者評估是否提供融資或保險服務的重要依據。

經濟部標準檢驗局表示，國內相關法規及驗證機制尚未完善，目前規劃3階段建立國內第三方驗證能量期程，首先是結合台灣經濟研究院、中國驗船中心、金屬工業研究發展中心、船舶暨海洋產業研發中心等法人，組成團隊，請國內外專家針對專業分工授課訓練，這項工作已從去年開始推動。

第二階段自2020年起，將配合離岸風電開發案，跟著國際第三方驗證機構「實習」，標檢局也為此與挪威、荷蘭、英國等國的國際機構簽署合作備忘錄，以利引進國外執行離岸風場盡職調查及海事保證鑑定的經驗。

標檢局預估，國內約在2025年後可累積足夠能量，正式自行營運第三方驗證機制，同時也可推動相關法規修訂工作。

此外，在風機標準上，考量到地震及颱風等台灣特有環境條件，標檢局持續更新蒐集到的天氣資料，並依此計算、修訂風機抗颱、抗震標準，目前也針對風機主心骨─動力機艙，規劃在台中港砸新台幣10億元資金設置驗證實驗室，預計在2020年底完工，屆時將以台灣蒐集到的颱風數據計算動力機艙所受扭力，在實驗室中測試動力機艙耐颱能力。

標檢局說明，推動離岸風電案中的一項重要條件是「國產化」，且動力機艙一台重達500噸，搬運不易，當地生產勢必成為未來趨勢，設立驗證實驗室也有助動力機艙國產化工作。（編輯：林孟汝）1070402

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