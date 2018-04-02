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美中貿易戰 楊金龍：若開打對台灣非利多

發稿時間：2018/04/02 15:57

最新更新：2018/04/02 15:57

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（中央社記者邱柏勝台北2日電）中國對美國關稅壁壘祭出反制措施，美中貿易戰恐漸趨白熱化，但央行總裁楊金龍認為，美中貿易戰其實尚未正式開打，雙方仍有緩衝空間；若美中貿易戰展開，對台灣不會是利多。

中央銀行總裁楊金龍今天列席立法院財政委員會專案報告並備詢，多名立委提及美中貿易戰議題。楊金龍答詢時表示，央行有針對美中貿易戰發展情況進行情境分析，分為輕微、初期與最糟糕的情況，「目前應該是初期，大家有一些分歧」，還有緩和的餘地。

楊金龍答詢時表示，美中貿易摩擦將影響各國貿易，對台灣不會是利多。

央行副總裁陳南光中場休息時受訪時補充，美國宣布將動用301條款，對其他國家祭關稅壁壘，當中有60天預告期的緩衝，因此央行研判，美、中兩國尚有溝通斡旋的空間與時間，不能說貿易戰已開打。

中國國民黨立委盧秀燕問，美中兩頭「大象」打架，台灣如何才能不被踩到？楊金龍回答，國家發展委員會有提出因應方案，但台灣經濟為貿易導向，因此調整結構仍需時間。

立委追問，是否會採取貶值救出口？楊金龍重申，新台幣匯率由市場供需決定，除非匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定時，央行才會維持外匯市場秩序。(編輯：陳永昌／林孟汝)1070402

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