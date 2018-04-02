防制洗錢資料庫 擬7月開始收費

（中央社記者蔡怡杼台北2日電）為強化機構洗錢防制能力，並協助有效落實對客戶的審核，集中保管結算所於2016年起建置完成防制洗錢名單資料庫並對外提供服務，集保預計7月將對外收費，費用估為新台幣1000元到1萬元。



亞太防制洗錢組織（APG）今年底將對台灣進行第三輪相互評鑑，為強化我國的洗錢防制能力並協助機構落實對客戶的審查，集保結算所於2016年建置完成防制洗錢及打擊資恐查詢系統，初步開放給與集保有業務往來的證券商、投信顧等機構使用。



之後隨著洗錢防制適用範圍的擴大，集保將防制洗錢及打擊資恐查詢系統擴大提供給銀行、信合社、電子支付機構、電子票證機構、會計師、記帳士、銀樓、地政士等金融機構以及非金融機構使用，同時，也向道瓊購買洗錢防制的高風險名單資料庫。



集保表示，跟道瓊購買資料庫後，集保防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫名單已從原先的約5萬筆，大舉擴增至200萬筆，也因此，集保每年光固定付給道瓊的資料庫費用就高達上百萬元，若再加上相關的軟硬體維護費用、全台使用說明會，光一個防制洗錢及打擊資恐查詢系統一年就燒掉上千萬元。



為落實使用者付費原則，集保結算所擬從7月起，對使用防制洗錢及打擊資恐查詢系統的機構收費。集保表示，洗錢查詢系統的收費將以「年」為單位，費用可能介於1000元到1萬元不等，將提供多種方案供機構選擇，機構可依據查詢系統使用狀況選擇最適合的方案。



即一家銀行若在台灣有200家分行，當這200家分行都要與集保直接串連使用防制洗錢及打擊資恐查詢系統時，以年費最低1000元計算，這家銀行每年就要付給集保20萬元的費用。



集保強調，防制洗錢及打擊資恐查詢系統的收費方式將以連接「點」為計算基礎，即銀行也可以全部都集中在某一分行進行查詢，則一年需要繳給集保的費用就以一個點為計算，最高就是1萬元。



同時，集保也表示，內部持續就防制洗錢及打擊資恐查詢系統的收費方式進行討論，近期將與主管機關討論。（編輯：黃國倫）1070402