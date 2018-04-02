/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大谷翔平三重氣爆統一發票坂口憲二
>rss

防制洗錢資料庫 擬7月開始收費

發稿時間：2018/04/02 16:20

最新更新：2018/04/02 16:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北2日電）為強化機構洗錢防制能力，並協助有效落實對客戶的審核，集中保管結算所於2016年起建置完成防制洗錢名單資料庫並對外提供服務，集保預計7月將對外收費，費用估為新台幣1000元到1萬元。

亞太防制洗錢組織（APG）今年底將對台灣進行第三輪相互評鑑，為強化我國的洗錢防制能力並協助機構落實對客戶的審查，集保結算所於2016年建置完成防制洗錢及打擊資恐查詢系統，初步開放給與集保有業務往來的證券商、投信顧等機構使用。

之後隨著洗錢防制適用範圍的擴大，集保將防制洗錢及打擊資恐查詢系統擴大提供給銀行、信合社、電子支付機構、電子票證機構、會計師、記帳士、銀樓、地政士等金融機構以及非金融機構使用，同時，也向道瓊購買洗錢防制的高風險名單資料庫。

集保表示，跟道瓊購買資料庫後，集保防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫名單已從原先的約5萬筆，大舉擴增至200萬筆，也因此，集保每年光固定付給道瓊的資料庫費用就高達上百萬元，若再加上相關的軟硬體維護費用、全台使用說明會，光一個防制洗錢及打擊資恐查詢系統一年就燒掉上千萬元。

為落實使用者付費原則，集保結算所擬從7月起，對使用防制洗錢及打擊資恐查詢系統的機構收費。集保表示，洗錢查詢系統的收費將以「年」為單位，費用可能介於1000元到1萬元不等，將提供多種方案供機構選擇，機構可依據查詢系統使用狀況選擇最適合的方案。

即一家銀行若在台灣有200家分行，當這200家分行都要與集保直接串連使用防制洗錢及打擊資恐查詢系統時，以年費最低1000元計算，這家銀行每年就要付給集保20萬元的費用。

集保強調，防制洗錢及打擊資恐查詢系統的收費方式將以連接「點」為計算基礎，即銀行也可以全部都集中在某一分行進行查詢，則一年需要繳給集保的費用就以一個點為計算，最高就是1萬元。

同時，集保也表示，內部持續就防制洗錢及打擊資恐查詢系統的收費方式進行討論，近期將與主管機關討論。（編輯：黃國倫）1070402

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP