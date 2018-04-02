/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大谷翔平三重氣爆統一發票坂口憲二
>rss

原民美食首度新南向 星國食品展盼搶商機

發稿時間：2018/04/02 16:54

最新更新：2018/04/02 16:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃自強新加坡2日專電）2018年新加坡國際食品展（FHA）即將登場，外貿協會今年參展規模歷來最大，原住民族委員會也首度邀集部落傳統文化業者參展，將原民美食推向東協及國際市場。

今年的台灣館是新加坡國際食品展的第4大參展國，共使用110個攤位，有96家台灣農產食品業者、屏東縣政府、台南市政府、原住民族委員會及9家食品公協會共襄盛舉。

新加坡台貿中心表示，今年台灣館有3大特色，除參展規模歷來最大，更有穆斯林產品主題館及珍珠奶茶體驗區。

台貿中心指出，目前台灣有812家廠商、約1萬3000項產品取得清真認證，為協助拓展全球穆斯林市場商機，貿協再度設置穆斯林產品主題館並擴大展出規模，有36家取得認證廠商參與展示。

值得注意的是，原住民族委員會今年首度召集8家積極發揚部落傳統文化業者，成立專區加入台灣館，不僅有台東紅藜、宜蘭黑珍珠馬告酸甜風味的鳳梨酥、屏東大武山咖啡，更有花蓮好山好水好吃的米。

另外，貿協這次也籌組珍奶聯盟，讓業者舉行飲品發表會，盼藉現場與星馬買家互動模式，品嚐道地現做的台灣手搖飲料，開發合作商機。

台貿中心指出，東南亞是台灣農產食品主力出口市場，去年全年出口總值達8.71億美元（約新台幣255億4400萬元），超越出口至中國大陸8.32億美元。

東協10國土地總面積逾446萬平方公里、人口超過6億，這一群強勁消費力的新興中產階級及龐大內需市場，是台灣業者極需開發的重點。

2018年新加坡國際食品展將於4月24日到27日舉行。（編輯：陳惠珍）1070402

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP