原民美食首度新南向 星國食品展盼搶商機

（中央社記者黃自強新加坡2日專電）2018年新加坡國際食品展（FHA）即將登場，外貿協會今年參展規模歷來最大，原住民族委員會也首度邀集部落傳統文化業者參展，將原民美食推向東協及國際市場。



今年的台灣館是新加坡國際食品展的第4大參展國，共使用110個攤位，有96家台灣農產食品業者、屏東縣政府、台南市政府、原住民族委員會及9家食品公協會共襄盛舉。



新加坡台貿中心表示，今年台灣館有3大特色，除參展規模歷來最大，更有穆斯林產品主題館及珍珠奶茶體驗區。



台貿中心指出，目前台灣有812家廠商、約1萬3000項產品取得清真認證，為協助拓展全球穆斯林市場商機，貿協再度設置穆斯林產品主題館並擴大展出規模，有36家取得認證廠商參與展示。



值得注意的是，原住民族委員會今年首度召集8家積極發揚部落傳統文化業者，成立專區加入台灣館，不僅有台東紅藜、宜蘭黑珍珠馬告酸甜風味的鳳梨酥、屏東大武山咖啡，更有花蓮好山好水好吃的米。



另外，貿協這次也籌組珍奶聯盟，讓業者舉行飲品發表會，盼藉現場與星馬買家互動模式，品嚐道地現做的台灣手搖飲料，開發合作商機。



台貿中心指出，東南亞是台灣農產食品主力出口市場，去年全年出口總值達8.71億美元（約新台幣255億4400萬元），超越出口至中國大陸8.32億美元。



東協10國土地總面積逾446萬平方公里、人口超過6億，這一群強勁消費力的新興中產階級及龐大內需市場，是台灣業者極需開發的重點。



2018年新加坡國際食品展將於4月24日到27日舉行。（編輯：陳惠珍）1070402