購機補貼恐再降 電信業補貼朝多元發展

（中央社記者江明晏台北2日電）遠傳電信今年補貼將資源分配至非手機領域，但預料手機補貼仍占近9成水準；其他電信業者補貼也朝向多元化發展，除家電與機車等非手機銷售外，民生用品也成為新方案。



遠傳電信首創健身專案結合電信資費案例，今天攜手健身工廠推出3種資費方案，把過去提供購機的選擇，以健身會員與課程替代。



電信業補貼朝多元化發展，家電、機車都成換約新選擇，中華電信表示，客戶申辦門號搭配家電的需求比率持續攀升，近期季銷售成長率超過40%，顯示家電逐漸成為帶動銷售的新寵兒。



台灣大哥大綁約家電上市以來申辦量持續成長，平均每100個用戶已有超過10位選擇自由選，2017年相關營收較去年同期成長達10倍。



台灣之星今天宣布新增「生活用品隨你搭」方案，更搭上衛生紙熱潮，申辦資費專案，可選擇一年份的五月花衛生紙或是洗衣精等民生用品。



亞太電信發揮集團優勢，針對不需要手機的消費者，今天起可選擇搭配夏普白色家電，包含除濕機、微波爐、空氣清淨機、吹風機及清洗棒等。



至於今年手機補貼是否會持續下滑？遠傳電信個人用戶事業群執行副總經理尹德洋今天對媒體表示，目前整體補貼是轉移到不同市場，資源分配到不同品項，因此手機補貼相對較少，但預料手機補貼仍占總補貼近9成的水準。



遠傳也在持續尋找哪些消費市場需求還沒有被滿足，積極開發數位生活相關合作夥伴，未來手機「零補貼」時代是否會來臨？非手機與手機銷售占比是否會出現黃金交叉？



他表示，目前在低資費方案，手機零補貼的現象已經存在，但不認為會出現交叉的情況，畢竟消費市場對購機仍是剛性需求，時間到了還是會換機，而消費者選擇單門號與數位門市的占比目前還是很低。



市場目前低價吃到飽競爭持續，遠傳表示，「不會打低價策略」；觀察旗艦機買氣，遠傳表示，iPhone X買氣在春節期間又回籠，甚至帶動iPhone 8賣到缺貨，三星旗艦機S9銷售動能，也高於前一代S8系列。（編輯：張良知）1070402