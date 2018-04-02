外資上週大賣超 投信關注3月營收回穩否

（中央社記者田裕斌台北2日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣264.76億元，累計今年至3月底賣超690.5億元，投信表示，企業3月營收即將公布，關注是否有回穩跡象。



證交所統計，截至3月底，外資總持股市值13兆5214.60億元，占全體上市股票市值41.39%，較3月23日增加871.24億元。



中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，國際資金從2月開始賣超台股，使得今年來外資流出台股金額超過22億美元，成為新興亞股中失血最慘重的股市，且過去1週三大法人動向皆仍偏向空方，本週適逢清明連假，只有2個交易日，市場交投轉趨清淡，不過外資台期指未平倉淨多單口數也逐漸回升至4.8萬口，顯示信心有回升跡象。



周俊宏指出，近期全球股市面臨弱勢整理，反觀台股表現相對抗跌，接下來要關注的是上市櫃公司公布3月營收，不同於2月春節連假，3月營運天數正常，營收表現將可望較2月為佳，亦有助吸引資金回補。



外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為聯電2萬7622張、第一金1萬6636張、國喬9128張。



外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為中信金4萬1788張、鴻海3萬9819張、台積電3萬1834張。（編輯：郭萍英）1070402