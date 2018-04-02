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賴清德：加速產業創新 邁向智慧國家

發稿時間：2018/04/02 19:22

最新更新：2018/04/02 19:22

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（中央社記者顧荃台北2日電）行政院長賴清德今天主持「數位國家創新經濟推動小組」（DIGI+小組）第二次委員會議，他表示，DIGI+方案為實現「智慧國家」的重要政策，期許能加速5+2產業創新，邁向智慧國家。

行政院晚間發布新聞稿表示，2018年行政院將持續推動DIGI+方案三項計畫，第一是落實「台灣AI行動計畫」，培育AI人才及推動AI科技發展；第二，推動「優化新創事業投資環境行動方案」，希望能在2年內先孕育至少1家獨角獸新創事業，並帶動未來5年新創事業獲投資金額每年成長新台幣50億元；第三、加速「資安產業發展行動計畫」，建立全球資安產業創業基地，2025年扶植新創公司累計達40家，資安產值達780億元。

行政院表示，DIGI+民間諮詢委員會於會中提出7項建議，包括參與國際標準規格制訂、推動智慧建築、開放防救災害資料、提升智慧系統的採購效率、強化電商資安、推動數位轉型，以及人才培育等。

行政院說，與會委員針對後續推動方向提出多項具體建議，包括充實新創早期資金、提供創投租稅優惠、加速建立政府資料開放法制、政府創新採購、將外國專業人才延攬及雇用法延伸至移民政策、提供大型AI或資安創新應用實驗場域、吸引東南亞獨角獸公司來台設立研發中心等。（編輯：鄭雪文）1070402

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