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立委指首長官邸電費高 經長：會協助節電

發稿時間：2018/04/02 19:38

最新更新：2018/04/02 19:38

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（中央社記者劉冠廷、顧荃、謝佳珍台北2日電）時代力量立委黃國昌今天說，外交部長官邸一期電費要新台幣3萬多元、考試院長官邸要5萬多元，高官在官邸電費花成這樣合理嗎？經濟部長沈榮津表示，會協助看要如何節電。

黃國昌今天在立法院經濟委員會質詢時表示，前行政院副院長官邸，2016年6月到7月的電費，是新台幣2萬2536元；他再拿出數據資料說，外交部長官邸一期的電費3萬4000多元、考試院長官邸一期5萬2000多元。

他說，這樣毫無節制的用電，需不需要檢討？行政院應不應該提出辦法？不然高官這樣花納稅人的錢、這樣用電，還有顏面跟大家說要節能？這些院長是在家裡挖比特幣、挖礦嗎？不然怎麼用電用成這樣？

列席備詢的沈榮津表示，會請專家來協助，看如何節約用電。

行政院發言人徐國勇表示，官邸用電需求除副院長寓所外，另包括警衛組24小時輪值勤務所需用電。105至106年間，行政院前副首長宿舍位於台北市長安東路，基地面積為1219平方公尺，包括副院長寓所及警衛組輪值勤務空間。

外交部發言人李憲章說，外交部管理的龍江路首長職務宿舍因機關特性及公務需求，負有執行外交任務的功能，經常在寓所辦理餐宴、召開會議及接待外賓等活動。因此除室內冷暖氣及燈光照明外，也需經常開啟庭院及車庫等附屬建物的照明設備，用電量自然高於一般公寓、大廈型住宅。

李憲章表示，龍江路首長職務宿舍建於民國40年代，104年被北市府指定為歷史建築，鑒於建築物屋頂為木造結構，為避免腐爛或蟲蛀，需常年使用電力除濕設備，以確保環境乾爽及良好屋況。基於機關特性、公務需求、住宅面積及歷史建築維護等考量，去年每月平均電費為新台幣1萬3160元。

考試院也發布新聞稿表示，會加強節電措施。並說明105年5月至9月時間，考試院長伍錦霖經常邀請學者專家、相關顧問及同仁至寓所研商重大考銓業務，用電量需求高；又因考試院位於木柵，距台北市區較偏遠，基於政務需要，經常邀請相關人士就近、就便在寓所就重大政策請益及交換意見。

新聞稿指出，寓所房舍面積百餘坪，建物屋齡已逾60年，電氣設施已使用多年未曾更新，也增加耗電量。寓所配置6名安全警衛，其中寓所警衛4名，24小時在寓所執勤，日常作息也都在寓所內，自然有用電的需求；另有關安全設備的照明、錄影監視等電器也24小時運作，也消耗電量。（編輯：溫貴香）1070402

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