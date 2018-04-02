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第一金董座拜會美主管機關 強調重視法遵

發稿時間：2018/04/02 19:48

最新更新：2018/04/02 19:48

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（中央社記者田裕斌台北2日電）第一金控維繫與美國主管機關良好溝通管道，董事長董瑞斌3月28日親率相關單位主管拜會紐約金融監理機構，展現對法令遵循確切落實及重視美國分、子行營運監理。

第一金表示，董瑞斌與美國主管機關針對美國近年極為重視的網路資訊安全、打擊資恐、洗錢防制、金融科技(Fintech)未來發展前景、當地金融法令遵循及海外監理與檢查等議題深入討論，並就台美金融情勢交換意見。

第一金指出，旗下第一銀行紐約分行自1990年成立以來，深耕大紐約地區已28年，與廣大客群建有深厚互信關係，是海外據點中重要的獲利引擎；除在地化經營有成，近幾年來金檢結果皆無重大缺失。

董瑞斌表示，第一金在海外布局方面除持續響應政府新南向政策外，著眼於美國景氣穩定好轉與歐洲經濟溫和復甦，未來在美國既有紐約、洛杉磯及關島3分行及子行6個據點所奠定的穩健基礎下，計劃於歐陸與美國市場持續拓展新據點。

除了與主管機關交流外，董瑞斌也參加銀行公會在紐約舉辦的「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控人員研討會」，與多位台資銀行董事長、總經理及高階經理人在資訊安全、實質受益人查核、風險管理策略、洗錢防制、國際金融監理等經驗進行分享與討論，並巡視紐約分行及會見多家台商客戶，拜訪福茂集團位於曼哈頓中城的總部，就雙方未來業務合作發展及航運市場走向進行交流。（編輯：郭萍英）1070402

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