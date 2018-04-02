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家樂福首位台籍總經理 挑戰營收700億

發稿時間：2018/04/02 19:51

最新更新：2018/04/02 19:51

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（中央社記者陳政偉台北2日電）量販通路競爭激烈，法商家樂福首位台籍總經理王俊超上任2個月，今天宣布，積極經營便利購、既有店改裝、線上商店，今年營收期望挑戰新台幣700億元新高，業績成長率年增5%。

法商量販家樂福插旗台灣30年，過去家樂福歷任總經理都是外籍，首位台籍總經理王俊超2月1日走馬上任，今天對外說明家樂福的營運策略。

面對數位時代來臨，實體通路受到衝擊，王俊超表示，仍看好台灣實體門市的營運，針對便利購積極展店，目前全台共有52家，每年至少新增20家。目前便利購占營收10%，目標期望便利購今年占業績比重可來到12%。

王俊超說明，家樂福去年營收達666億元，年增3.5%，今年挑戰700億元，年增5%。過去3年大改裝已完成得差不多，包括停車場變寬、設置更寬敞的休息區，改裝後的來客數大概成長6%。

另外，王俊超認為，線上購物是下一個主要成長動能，目前線上購物占比僅2%，但第1季業績成長增加4倍，雖然因為基期較低，但電商趨勢帶動下，3年內部目標要提升到5倍。

受到數位經濟影響，實體通路最近興起一波科技化或無人店的概念，王俊超說，面對技術提升，未來也會提供自助結帳服務，像4月11日，在家樂福天母門市就會導入4台自助結帳機器。

另外，行動支付帶動消費新的選擇，王俊超說，家樂福也要建置家樂福自己的Carrefour PAY，預期等到建置到一個程度，最快今年就會對外發表。

對於前期的推展，王俊超認為，目前會員將近600萬名，動卡率將近8成，預期今年就會破600萬名，這些都是Carrefour PAY潛力使用者。（編輯：林興盟）1070402

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