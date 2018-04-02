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東森國際不發股利 減資20%每股退2元

發稿時間：2018/04/02 19:55

最新更新：2018/04/02 20:45

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東森國際2日發布重訊，去年處分東森電視股權挹注下，獲利創新高，每股盈餘（EPS）達3.63元，為配發股東現金，董事會決議首度進行現金減資，預計減資20%，每股退還股東2元。圖為東森國際發言人鄭應娜。中央社記者江明晏攝　107年4月2日東森國際2日發布重訊，去年處分東森電視股權挹注下，獲利創新高，每股盈餘（EPS）達3.63元，為配發股東現金，董事會決議首度進行現金減資，預計減資20%，每股退還股東2元。圖為東森國際發言人鄭應娜。中央社記者江明晏攝　107年4月2日

（中央社記者江明晏台北2日電）東森國際去年處分東森電視股權挹注下，獲利創新高，每股盈餘(EPS)達3.63元，為配發股東現金，董事會決議首度進行現金減資，預計減資20%，每股退還股東2元。

東森國際今天召開董事會，去年獲利創成立以來歷史新高，全年稅後淨利新台幣25.29億元，每股盈餘達3.63元，為配發股東現金，董事會同時通過106年度盈餘分配案及現金減資案，決議將首度進行現金減資，預計減資20%，每股退還股東2元，達到調整資本結構、提升每股盈餘及股東權益報酬率等目的。

東森國際去年營收在4月東森得易購合併森森百貨後大幅成長約35%，去年11月處分東森電視股權挹注獲利，彌補多年因海運造成的虧損，使淨值提升至10.13元，預期東森國際股票將於近日恢復融資融券信用交易。

東森國際說明，由於可分配盈餘提列10%法定盈餘公積及特別盈餘公積後僅餘4682萬元，每股可分配股息0.06元，因金額太小，因此董事會決議不分派股利，改以現金減資每股2元的方式分配給股東。

東森國際本次減資金額13.92億元，減資後股本為55.68億元，將於5月17日股東會討論並經主管機關同意後，由董事會另訂減資基準日。

展望今年，東森國際表示，今年除財務結構獲得大幅改善外，上海東森企業發展股權出售案將使今年獲利無虞，此案獲利20.38億元預計於上半年入帳，每股貢獻2.93元，此外，過去數年影響財報甚鉅的航運事業，今年在3艘營運船舶陸續於4月、7月及8月租期屆滿不再續租下，剩餘3艘船舶營運對東森國際財報的影響將大幅降低，目前帳上受船舶合約影響累計未實現損失僅餘2.17億元，每股影響數為0.31元。

另外，東森國際表示，旗下購物公司東森得易購合併森森百貨、投資草莓網的綜效將是今年的營運焦點。東森購物去年獲利3.74億元，由於經營策略翻新，銷售管道多元，預期今年營收將持續成長，以1、2月的獲利推估，全年獲利可望創新高。（編輯：鄭雪文）1070402

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