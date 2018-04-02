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大巨蛋都審取消 遠雄：撤件未浪費行政資源

發稿時間：2018/04/02 20:17

最新更新：2018/04/02 20:17

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（中央社記者韋樞台北2日電）原本3日要舉行的大巨蛋都審案，由於遠雄申請撤件，北市府今確定取消，都發局並認為遠雄浪費行政資源。遠雄回應，是先前提出展延無奈遭駁回才撤件，並未浪費行政資源。

大巨蛋都審案原定明天召開，但遠雄認為技術規則及建照適法性超出審議範疇，日前申請撤件。台北市都發局今天宣布取消召開，都發局長林洲民認為此舉是浪費行政資源，建議遠雄重新送件。

台北市長柯文哲日前受訪說，北市府不會刁難遠雄，但也不可能放水，他不會因為市長選舉將至就感受到壓力，遠雄這樣拖延沒有用，該怎麼做就怎麼做。

都發局以大巨蛋違反建築技術規則第97、127條規定，要求遠雄變更設計或將大巨蛋案送回台灣建築中心審查；其中，都發局認為大巨蛋的逃生梯動線、觀眾席位置和規定不符，第127條規定演唱會觀眾席不可低於地面層7公尺，但大巨蛋設計觀眾席低於地面層10.5公尺，未來恐無法辦演唱會。

遠雄巨蛋公司副總經理楊舜欽表示，大巨蛋在民國100年原核准建照早就經都發局依法定審查程序核發，大巨蛋才據以施工，現在再重新檢討技術規則，等於質疑當時建照適法性，已經超出都審審議範疇。

因此，遠雄巨蛋公司決定，與其在都審大會中爭議而無法獲得解決，不如先在會外釐清後再行遞件。這也是先前巨蛋公司申請暫緩90天的主要原因，但無奈遭都發局駁回申請。

楊舜欽指出，遠雄並未浪費行政資源，浪費資源的是市政府，遠雄一路遞件審查終於到了大會前夕，都發局卻拋出不是問題的問題。

他比喻，如同駕駛人取得駕照數十年，卻在上路十餘年後遭指責路邊停車未停好，而要被撤銷駕照一樣。所以是遠雄先提出展延被駁回才無奈撤件，並非遠雄不願意審，而是北市府不讓遠雄順利的審。（編輯：楊凱翔）1070402

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