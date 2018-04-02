大立光遭外資唱衰 股價跌落一年半新低

（中央社記者韓婷婷台北2日電）股王大立光從去年11月以來持續弱勢，今天開低後一度翻紅，不料盤中傳出外資降評等，目標價砍至2800元，衝擊股價翻黑壓低，收盤來到3185元再度破底。



蘋果iPhone總出貨量持續遭外資調降，加上市場預期今年iphone LCD低價版可能只採單鏡頭，各種不利消息持續衝擊股王大立光股價，頻頻破底，今天最低來到3180元，收在3185元，下跌165元，跌幅4.93%，創下1年半來新低。從去年8月的6075元高點下跌修正以來跌幅已達47%，幾近腰斬。



端看籌碼表現，今年以來三大法人均站在賣方，其中外資賣超926張，投信賣超933張，自營商賣超234張，總計賣超2093張，三大法人持股比重從年初的55.82%降至今天的54.18%。



根據美系外資最新報告認為大立光將面臨4大不利因素，包括iPhone出貨週期表現平淡、預計6.05吋版LCD版本的iPhone占比較高，該版本可能只採用單顆鏡頭，代表雙鏡頭採用率將降低、面臨來自舜宇光學等對手的競爭，以及玻塑混合鏡頭崛起的威脅。



另外，原本市場期待的三星訂單，外資分析認為將面臨舜宇等廠的搶單，預料三星訂單對大立光全年營收貢獻約僅低個位數。（編輯：鄭雪文）1070402