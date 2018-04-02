/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大谷翔平三重氣爆統一發票坂口憲二
>rss

貿易戰升溫 美豬農怨聲載道考慮棄川普

發稿時間：2018/04/02 21:04

最新更新：2018/04/02 21:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社華盛頓/北京2日綜合外電報導）中國決定2日起對自美國進口多項產品加徵關稅，其中包括對豬肉加徵高額關稅，以回擊美國對進口鋼鋁加徵關稅。美國豬農憂心關稅會讓他們損失慘重，考慮不再挺川普。

中國2日凌晨宣布，即日起對自美進口的128項產品加徵15%或25%關稅，其中對豬肉及製品等8項進口商品加徵關稅稅率為25%，以報復美國總統川普上個月宣布對進口鋼鋁加徵關稅。

美聯社報導，在美國愛阿華州農業重鎮蘇郡（Sioux County），關稅引爆農民對川普的疑慮。

蘇郡放眼望去盡是玉米田和豬舍，肉品、穀物、農業機械出口等蘇郡經濟命脈，2016年出口額達到3億5000萬美元。川普引發中國祭出關稅報復，當地農民對於生計恐受影響明顯不安。中國進口愛阿華州農產品，金額僅次於加拿大。

2016年總統大選時，超過80%的蘇郡選民投票支持川普。但是，如果關稅問題造成當地農業經濟持續性的低迷，部分蘇郡選民表示，他們將會棄川普而去。

現年60歲的豬農范登托普（Marv Van Den Top）表示：「我今天不會坐在這裡說，我鐵定會再次支持他。」「此地可能對他很不利。」

川普上週宣布，為懲罰中國竊取美國科技，計劃對中國產品課徵高關稅。對此，中國揚言對美國產品課徵相同的25%關稅，其中包括豬肉和鋁。

經濟學家指出，中國的反制措施可能對美國各地農業帶來傷害。例如，中國對美國豬肉課徵關稅，豬肉產品將退回愛阿華州市場，導致價格暴跌。中國2017年進口愛阿華州豬肉產品金額達到4200萬美元。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）資深經濟學家卡明斯（Adam Kamins）表示：「中國的報復性關稅將對美國農產品出口帶來毀滅性打擊，如果中國把目標鎖定在大豆和豬肉等產品，更是如是。」「這將把愛阿華州西北部和大平原區推上貿易戰的前線。」

豬農施密特（Tim Schmidt）2016年總統大選支持川普。他說：「未來2、3年會變成什麼樣，難以預料。如果情況變得很糟，有更好的人選出現，我們樂於考慮換人。」（譯者：嚴思祺/核稿：何宏儒）1070402

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP