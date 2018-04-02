貿易戰升溫 美豬農怨聲載道考慮棄川普

（中央社華盛頓/北京2日綜合外電報導）中國決定2日起對自美國進口多項產品加徵關稅，其中包括對豬肉加徵高額關稅，以回擊美國對進口鋼鋁加徵關稅。美國豬農憂心關稅會讓他們損失慘重，考慮不再挺川普。



中國2日凌晨宣布，即日起對自美進口的128項產品加徵15%或25%關稅，其中對豬肉及製品等8項進口商品加徵關稅稅率為25%，以報復美國總統川普上個月宣布對進口鋼鋁加徵關稅。



美聯社報導，在美國愛阿華州農業重鎮蘇郡（Sioux County），關稅引爆農民對川普的疑慮。



蘇郡放眼望去盡是玉米田和豬舍，肉品、穀物、農業機械出口等蘇郡經濟命脈，2016年出口額達到3億5000萬美元。川普引發中國祭出關稅報復，當地農民對於生計恐受影響明顯不安。中國進口愛阿華州農產品，金額僅次於加拿大。



2016年總統大選時，超過80%的蘇郡選民投票支持川普。但是，如果關稅問題造成當地農業經濟持續性的低迷，部分蘇郡選民表示，他們將會棄川普而去。



現年60歲的豬農范登托普（Marv Van Den Top）表示：「我今天不會坐在這裡說，我鐵定會再次支持他。」「此地可能對他很不利。」



川普上週宣布，為懲罰中國竊取美國科技，計劃對中國產品課徵高關稅。對此，中國揚言對美國產品課徵相同的25%關稅，其中包括豬肉和鋁。



經濟學家指出，中國的反制措施可能對美國各地農業帶來傷害。例如，中國對美國豬肉課徵關稅，豬肉產品將退回愛阿華州市場，導致價格暴跌。中國2017年進口愛阿華州豬肉產品金額達到4200萬美元。



穆迪分析公司（Moody's Analytics）資深經濟學家卡明斯（Adam Kamins）表示：「中國的報復性關稅將對美國農產品出口帶來毀滅性打擊，如果中國把目標鎖定在大豆和豬肉等產品，更是如是。」「這將把愛阿華州西北部和大平原區推上貿易戰的前線。」



豬農施密特（Tim Schmidt）2016年總統大選支持川普。他說：「未來2、3年會變成什麼樣，難以預料。如果情況變得很糟，有更好的人選出現，我們樂於考慮換人。」（譯者：嚴思祺/核稿：何宏儒）1070402