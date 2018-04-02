美中貿易戰儼然開打 加州葡萄酒業憂遭殃

（中央社紐約2日綜合外電報導）美國總統川普接連宣布對輸美產品祭出關稅，明顯針對中國，中國駐華府大使館則誓言將「奉陪到底」。美中貿易戰場儼然已開打之際，加州葡萄酒業者憂心將失去中國市場。



英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，在美國舊金山以東約一個小時車程的加州利佛摩谷（Livermore Valley），灣堤酒莊（Wente Vineyards）倉庫內有約5000箱萄葡酒原本準備銷往中國，卻突然叫停。



這5000箱葡萄酒捲入了一場規模龐大的貿易爭端：美國和中國已經揚言要對彼此價值數百億美元的產品徵收關稅，包括美國葡萄酒。



中國昨天率先宣布，為報復川普政府對進口鋼鋁課徵懲罰關稅，2日起對7類128項進口美國產品加徵最高25%關稅，當中包括冷凍豬肉、葡萄酒和多種水果與堅果。



美國葡萄酒僅有5%出口，而其中也僅5%銷往中國，金額約7900萬美元，但釀酒商仍憂心中國課稅。他們表示，即使他們能夠承擔損失中國市場的業務，中國對葡萄酒業的未來仍至關重要。



這場貿易爭端起因美國憂心中國國家補貼政策。以及北京祭出規定迫使美國科技業者及汽車製造商交出智財權，而葡萄酒就像是一顆棋子。



當兩國開始坐下談判時，葡萄酒業讓外界得以一窺這場對抗的可能風險。這些風險已造成金融市場動盪，且引發爆發貿易戰的警告。



灣堤家族企業（Wente Family Estates）將中國列為10大市場之一，並於美中展開關稅談判時暫停出貨。美國官員則淡化中國報復措施對美國經濟造成的危險。



皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級訪問研究員霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）說，中國擬徵關稅的清單裡盡是葡萄酒等受高度關注的產品，此舉不是為了造成經濟損失，而是為了製造政治痛苦，創造讓美方妥協的條件。（譯者：鍾佑貞/核稿：林治平）1070402