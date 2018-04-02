/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大谷翔平三重氣爆統一發票坂口憲二
>rss

陸祭高關稅 短期料減少採購美國乙醇

發稿時間：2018/04/02 22:17

最新更新：2018/04/02 22:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社北京2日綜合外電報導）為報復美方懲罰關稅，中國今天開始對乙醇等多項美國進口品加徵關稅。業界人士和分析師指出，中國買家將被迫減少向美採購乙醇，但為達政府能源目標，他們仍將得再向國外採購。

為回應川普政府3月對進口鋼鋁課徵沉重關稅，中國財政部昨晚發布新聞稿宣布，自2日起對原產於美國的7類128項進口商品中止關稅減讓義務，其中對乙醇課徵關稅由原本的30%加徵15%。

路透社引述3名市場消息人士報導，新關稅將抵消中國企業自美國進口較便宜乙醇所省下的成本。一名中國民間煉油廠的經理說：「價差沒了，我們將暫停購買美國進口乙醇。」

俗稱酒精的乙醇通常提煉自玉米或糖。為了減少汽車排氣的空氣污染，車輛使用的汽油經常混入乙醇。

這名經理還說，他正考慮轉向國內供應商採購乙醇以混入汽油。這對中國乙醇製造商是好消息，在玉米價格走跌和政府補助鼓勵下，他們已開始將產量提高。

中國一家乙醇製造大廠的經理表示：「我們有這麼多玉米。如果不進口乙醇，中國絕對可以應付。」

不過分析師指出，為了達到政府的乙醇使用目標，中國自產乙醇不太可能滿足國內需求，中國企業很可能不久後便得再度進口乙醇。

中國政府2017年訂下目標，2020年之前全國汽油需混入10%的乙醇。當局還說，新規定將促使產業對玉米的需求量大增，並協助清理令人窒息的霾害。

根據路透計算，這意味中國每年乙醇需求量將達到約1500萬公噸左右，提煉乙醇所需的玉米消耗量則達4500萬公噸。中國目前乙醇年產量僅250萬公噸左右。

總部位於山東省的大宗商品顧問公司卓創資訊分析師毛原飛表示：「燃料乙醇的需求恐在2019和2020年爆發，屆時我們將沒有足夠的國內供應量，可能必須轉向國外取得。」

目前尚不清楚未來中國進口乙醇來自何方。中國煉油廠經理說，中國若要自全球最大乙醇生產國巴西進口，目前價格太高，但未來可能是選項。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070402

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP