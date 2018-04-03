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貿易戰陰霾美股重挫 台股恐震盪

發稿時間：2018/04/03 08:25

最新更新：2018/04/03 08:25

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（中央社記者韋樞台北3日電）中美貿易戰駁火，雙方各自課徵從對方進口相關產品高關稅，今晨收盤的美國道瓊指數大跌，法人認為，中美貿易戰緊張，清明抱股過節意願降低，台股恐難逃震盪。

今晨收盤的美股在中美爆發貿易戰疑慮不斷升高下，華爾街科技股下跌，帶動比較全面的賣壓，那斯達克指數領跌193.32點或2.74%，以6870.12點作收；道瓊工業指數大跌458.92點或1.90%，收在23644.19點。

由於美國總統川普今年3月22日簽署備忘錄，依美國貿易代表署(USTR)「301條款」調查結果，宣布將對價值500億至600億美元的中國進口產品課徵懲罰關稅。美國貿易代表署須在4月6日前公布課稅產品清單，預料將集中於「中國製造2025」計畫的高科技產品。

在美國公布清單之前，中國大陸宣布自2日起對7類128項進口美國產品加徵15%或25%的關稅，包括冷凍豬肉、葡萄酒和多種水果與堅果，兩大國貿易戰相互駁火。

法人表示，雖然美國可望針對削減貿易赤字、對等開放市場兩大目標與中方進行談判，有助於緩和全面性貿易戰的緊張情緒，但市場仍難免擔憂；再加上5天清明連假明天開始，市場憂慮美中貿易衝突，降低抱股過節意願，觀望氣氛濃厚。

元大期貨表示，外資2日現貨賣超21億餘元，期貨淨多單小幅加碼355口至4萬9141口，整體籌碼偏向中性。但由於美國預計6日前公布對中國課徵關稅的清單，今天又是清明連假前最後一個交易日，預期今天期現貨市場仍可能延續觀望震盪走勢。

永豐期貨認為，後續中美雙方互動都有可能成為影響行情的重要關鍵；台股在清明連假前多空雙方似乎互不相讓，建議多空分出勝負底定後再伺機進場。(編輯：趙蔚蘭) 1070403

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